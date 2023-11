Taylor Swift im 12.000-Dollar-Kleid: So umwerfend war ihr Auftritt in Eisblau auf dem Red Carpet

Taylor Swift setzte auf Blau! Mit diesem Look sorgt die Sängerin wieder für einen Hingucker auf dem Red Carpet. Das Besondere an ihrem Kleid: Durch die Cut-Outs konnten ihre Fans einen kurzen Blick auf Taylors endlos langen Beine erhaschen.

Taylor Swift in einem Traum aus Blau

Wo Taylor Swift auftaucht, kreischen die Fans und fallen Rekorde. Natürlich auch auf dem Red Carpet. Die Sängerin und mehrfache Grammy-Gewinnerin bezauberte die anwesenden Swifties, als sie mit Spannung in Los Angeles bei ihrer Filmpremiere zu "Taylor Swift: The Eras Tour" eintraf. Ihre Fans hatten die Gelegenheit, neben ihren Songs, die sie auf der "Eras Tour" spielt, auch Taylors tolle Konzertlooks zu bestaunen.

Im Clip: Taylors 12.000-Dollar-Kleid

Auf dem roten Teppich trug sie ebenfalls einen besonderen Style: Ein leuchtend blaues Kleid von Modedesigner Oscar de la Renta im Wert von angeblich 12.000 US-Dollar. Diesmal ist alles glattgelaufen - denn bei den VMAs zerlegte sie vor laufenden Kameras ihren Vintage-Ring von Van Cleef & Arpels von Joseph Saidian & Sons zum Preis von ebenfalls 12.000 US-Dollar. Ups, aber in ihrem Fall, sind sowieso Peanuts.

Die trägerlose, mit Cut-outs versehene Robe im floralen Design reicht bis auf den Boden und passte farblich total zu ihrer Neuauflage ihres Albums 1989.

Taylor kombinierte das Kleid mit farblich passenden Stilettos. Auch ihr Lidschatten wählte sie im Blau des Kleides - Selena Gomez eisig blauer Look am Rande der Paris Fashion Week lässt grüßen. Natürlich auch in Kombi mit ihrem Cat Eye, "sharp enough to kill a man" (Swifties werden diesen Satz verstehen). Ihre Haare trägt sie in einer eleganten Hochsteckfrisur, die ihre lange Mähne in einen kurzen Bob verwandelten.

