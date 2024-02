Taylor Swifts Super-Bowl-Outfit: Hast du diese versteckten Botschaften entdeckt?

Das Football-Stadion ist der neue rote Teppich: Taylor Swift (34) hat mit ihrem Look beim Super Bowl wieder Maßstäbe für Fashionistas rund um den Globus gesetzt. Besonders rührend ist, wie sie mit Accessoires ihre Unterstützung für ihren Liebsten Travis Kelce (34) und dessen Team, die Kansas City Chiefs, zeigte.

Taylor Swift trug eine Kette mit der Nummer 87

Auf den ersten Blick mag Taylor Swifts Outfit eher unspektakulär wirken. Ihr ganz in Schwarz gehaltener Casual-Look bestand aus einem Crop-Top von Dion Lee (670 Euro), das sie mit einem schwarzen Denim-Modell namens Crystal Slit Jeans von Area (740 Euro) kombinierte. Eine vintage-inspirierte Chiefs-Windbreakerjacke von Wear by Erin Andrews (120 US-Dollar) komplettierte ihren Look.

Doch nicht nur mit der Jacke unterstrich sie optisch, für wen sie in Las Vegas erfolgreich die Daumen drückte: An ihrer Halskette trug Swift einen Diamantanhänger mit der Zahl 87 von Stephanie Gottlieb. 87 ist die Trikotnummer von Chiefs-Tight-End Travis Kelce. Außerdem prangte an ihrem Finger ein Retrouvai-Rubinring als Hommage an seine Teamfarben. Auf Fotos ihrer Ankunft in Las Vegas war sie zudem mit einer funkelnden Judith-Leiber-Football-Clutch mit Kelces Trikotnummer darauf zu sehen - ein Geschenk des Basketballstars Shaquille O'Neal (51). Er freute sich auf Instagram: "Sie ist eine fabelhafte Person. Ich freue mich für sie. Ich bin stolz auf sie. Sie hat viel getan. Sie ist definitiv eine kulturelle Ikone."

Blake Lively trägt Schmuck für fast eine halbe Million Euro

Swifts Freundin, Schauspielerin Blake Lively, kam auf den ersten Blick eher lässig daher. Doch zu ihrem roten Adidas-Trainingsanzug und einem kurzen weißen Tanktop kombinierte die vierfache Mutter sündhaft teuren Schmuck. Ihr Arm war voller Armbänder von Tiffany und weiteren Juwelierläden, zudem trug sie etliche Halsketten, die man sehen konnte, als sie neben ihrer langjährigen Freundin Taylor Swift und dem Rapper Ice Spice die Kansas City Chiefs anfeuerte. Wie "Page Six" zusammenrechnete, belief sich der Wert der Gold- und Silberstücke auf knapp eine halbe Million Euro.