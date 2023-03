Trend-Jeans: So tief dürfen Hüfthosen jetzt sitzen!

Christina Aguilera, Britney Spears und allen voran Paris Hilton – die angesagtesten Popstars und Stilikonen der 2000er trugen Hüfthosen. Meist so tiefsitzend, dass zwischen Hosenbund und Bauchnabel schon mal zwei Handbreit Haut zu sehen waren – und wenn seitlich oder hinten dann noch der Tanga aus der Low Waist Jeans blitzte, umso besser. Hüfthosen gehörten bereits zu den heißen Modetrends 2022 und spätestens 2023 kommt niemand mehr daran vorbei. Wir verraten euch, wie ihr die Low Rise Jeans modern kombiniert. So viel vorab: Das Steißbein müsst ihr euch nicht tätowieren lassen…

Modetrend 2022: Low Waist Jeans sind wieder da!

Auch wenn so mancher Millennial es zunächst nicht wahrhaben wollte: Die Hüfthose feiert ein Comeback, daran ist nicht zu rütteln. Gerade haben wir uns daran gewöhnt, unseren Bauch in High Rise Jeans zu quetschen und im Sitzen deshalb nur noch flach zu atmen, jetzt hat unsere Mitte plötzlich allen Platz der Welt – fühlt sich irgendwie seltsam nackt an. Mit dem Comeback der 90er-Mode und des 2000er Styles (auch bekannt als Y2K-Style) war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Low Rise Jeans wieder Einzug in die Läden (und unsere Kleiderschränke) halten würde. Spätestens als Style-Vorbilder wie Gigi und Bella Hadid, Dua Lipa und Hailey Bieber in Low Waist Jeans gespottet wurden war klar: die von so vielen Frauen totgeglaubte (und oft auch -gewünschte) Low Rise Jeans setzt sich noch Mal durch. Im Sommer 2022 sah man dann Hüfthosen auf sämtlichen Laufstegen, von Missoni über Fendi, Tom Ford und Miu Miu bis Dolce & Gabbana.

Low Rise der 2000er Jahre - So wurde sie damals getragen

Paris, Kate, Britney und Co. trugen die Low Waist Jeans damals am liebsten im Bootcut-Stil, aber auch die tiefsitzende Röhrenjeans war schwer angesagt. Dazu kombinierten die Stars und alle Frauen, die ihnen nacheiferten, am liebsten Ballerinas oder Plateau-Sandalen. Da der Bauchnabel ständig zu sehen war, wurde dieser standesgemäß mit einem Piercing dekoriert. Glitzernde Gürtel waren ein weiteres schwer angesagtes Accessoire, alternativ schmückten Bauchketten die schlanke Mitte. Und weil man diese sowieso nicht genug zeigen konnte, stylte man zur Low Waist Jeans oft super kurze Tops, häufig mit Spaghettiträgern, manchmal asymmetrisch, oft glitzernd. Die Hüfthosen selbst waren manchmal bestickt oder bedruckt.

Low Waist Jeans kombinieren - So stylt ihr den Modetrend 2023

Die Y2K-Ära ist zurück und mit ihr die Hüfthose – dennoch hat sich einiges geändert. Man könnte sagen, der Style ist ein bisschen erwachsener geworden, kommt jetzt ohne den Bauchnabelpiercing und das Tattoo am Steißbein aus. Der Schnitt der Low Rise Jeans ist nicht mehr ganz so kompromisslos: Saßen die Hosen früher so ultraeng, dass bei jeder Bewegung unweigerlich die Unterwäsche hervorblitzte und sich auch bei den dünnsten Frauen kleine Speckröllchen (Muffin-Tops) an den Hüften bilden konnten, sind die Low Waist Jeans von heute lockerer drauf. Faustregel: Wenn ihr euch hinsetzt, sollte die Hose nicht an den Hüften oder am Bauch einschneiden – und auf keinen Fall hinten zu weit runterrutschen. Habt ihr Lust, den Trend auszuprobieren? Wir verraten euch, wie ihr tiefsitzende Jeans so kombiniert, dass ihr euch wohlfühlt. Denn das ist immer noch das Wichtigste.

Die Hüfthose lässt sich zu fast allen Styles kombinieren: Oversized Blazer, sexy Body oder lässig langen Oberteilen. Was ist euer Favorit? © Vladimir Vladimirov

Low Waist Jeans zu langen Oberteilen

Low Rise Jeans = bauchfrei? Nicht unbedingt. Natürlich könnt ihr bauchfrei tragen, wenn der Anlass und die Temperaturen es zulassen (im Büro ist die nackte Mitte ein No-Go und Millennials erinnern sich sicher noch an die schmerzenden Nieren im Winter…). Nicht jede:r fühlt sich mit exponiertem Bauch jedoch wohl. Macht gar nichts, die Low Waist Jeans kannst du nämlich ganz einfach zu längeren Pullis oder Tops kombinieren. Diese sollten vorne oder ganz in die Hose gesteckt werden und, im Gegensatz zur Jeans, schön eng sitzen, das betont die Figur.

Low Waist Jeans mit Body oder Badeanzug kombinieren

Eine unschlagbare Kombination, die jeder Figur schmeichelt. Die tiefsitzende Boyfriendjeans ist bequem und wirkt lässig, der Body sitzt supereng. Da er unten geschlossen ist, kann nichts verrutschen. Extra sexy wirkt der Look, wenn der Beinausschnitt von Body (oder Badeanzug) super hoch geschnitten ist und man deshalb seitlich ein wenig Haut sieht.

Low Waist Jeans: Den 2000er Style casual kombinieren

Extra weite Baggy Low Rise Jeans mit weißen Sneakern, Bucket Hat und T-Shirt – fertig ist ein unkomplizierter, alltagstauglicher Look.

Low Waist Jeans zum Oversized Blazer

Lässt sich super mit eben genanntem Body oder Badeanzug kombinieren, alternativ passt auch eine süße weiße Bluse oder ein Strickpullover dazu. Klobige Loafer bilden einen coolen Kontrast zur Low Jeans und machen dieses Outfit definitiv auch bürotauglich.