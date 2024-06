Unsere Fashion-Elf für die EM 2024 - diese Fußballspieler haben den besten Stil

Mit David Beckham hielt Stilbewusstsein Einzug in die Fußballstadien. Heute ist es normal, dass Sportler nicht nur auf dem Platz eine gute Figur machen. Wir sind schon gespannt, welche Profis bei der Europameisterschaft mit Spitzentoren und modischen Volltreffern punkten! Die ganze EM 2024 kannst du kostenlos live auf Joyn verfolgen.

Anzeige

Die EM kostenlos auf Joyn sehen Joyn Die EM live erleben - auf Joyn Im Livestream ohne Kosten die ganzen Spiele der EM schauen

Während Fashion-Fans eher die Outfits der Spielerfrauen im Blick behalten, wollen wir heute den Fokus mal auf die Looks der europäischen Nationalspieler legen - unter den Ballkünstlern gibt es nämlich auch einige Styling-Profis. Mittlerweile fallen immer mehr Leistungssportler durch ihre Leidenschaft für außergewöhnliche Styles und Designer-Marken auf. Sogar bei Modeschauen entdeckt man Spieler in der Front Row - nicht nur David Beckham mit seiner Frau Victoria. Von funkelndem Schmuck über perfekt sitzende Anzüge bis zu lässigen Streetstyles - zwischen diesen elf Kickern herrscht für uns auf dem Fashion-Spielfeld ein klares Unentschieden. Und welcher ist dein Favorit für den Best-Dressed-Titel?

Jungs, aufgepasst! Warum uns der Style von "INTIMATE."-Star Emil Belton so gut gefällt, verraten wir dir hier.

Anzeige

Anzeige

1. Leroy Sané für Deutschland

Wenn der 28-jährige Stürmer nicht für Bayern München auf dem Platz steht oder für die EM trainiert, ist er gerngesehener Gast auf den Fashion Weeks. In Paris besuchte er mit seiner Partnerin, dem Model Candice Brook, mehrere Shows und wurde dank seines lässigen Looks immer wieder von Streetstyle-Fotografen abgelichtet.

Die geheime Top 11 der EM 2024: Hier siehst du die Sieger-Looks von Candice Brook und den anderen Spielerfrauen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: Kennst du schon diese Spieler aus dem deutschen EM-Kader schon?

2. James Maddison für England

Der britische Nationalspieler ist mit seinen 1,75 Meter zwar eher klein, dafür ein echter Fashion-Gigant. Er liebt es, auf Instagram seine Oversized-Looks zu teilen. Er setzt vor allem auf Beige- und Brauntöne sowie weite Schnitte. Looks, die zum Nachstylen inspirieren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

3. Joules Koundé für Frankreich

Cowboy-Boots mit Absätzen, eine Krawatte in leuchtendem Orange und eine Designer Bag mit auffälligem Logo-Print. Der Franzose hat Spaß an Mode und traut sich auch an ungewöhnliche Kombinationen. In 2023 wurde er sogar vom Online-Modemagazin "Outlander" zur bestgekleideten Persönlichkeit des Jahres gewählt. Auch vor Röcken und exzentrischen Kombis macht der Nationalspieler keinen Halt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

4. David Raum für Deutschland

Der deutsche Abwehrspieler teilt auf Instagram nicht nur Eindrücke vom Training und Spielen, sondern auch seine coolsten Looks. Mit seinen Tattoos und seinem smarten Style spielt er aus Fashion-Sicht definitiv in der Premier League mit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

5. Alejandro Balde für Spanien

In den letzten Jahren hat der Begriff Man Purse, also eine Tasche für Männer, in der Modewelt die Runde gemacht. Auch der erst 20-jährige Fußballer ist selten ohne sein trendy Accessoire zu sehen und beweist, dass eine It-Bag auch bei Männern ein Upgrade fürs Fashion-Game ist.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

6. Memphis Depay für Niederlande

Dass der niederländische Stürmer eine Leidenschaft für Musik hat, sieht man auch seinem Style an. Neben seiner Fußballkarriere veröffentlicht er seit 2017 auch Hip-Hop-Tracks. Dementsprechend sind seine Looks meist von der Szene inspiriert und von XL-Ketten zu Athleisure-Trends und weiten Silhouetten geprägt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

7. Benjamin Henrichs für Deutschland

Auffällige Sonnenbrillen, Goldketten, Designer-Jacken - der deutsche Abwehrspieler liebt es, mit Mode zu spielen und extravagante Looks zu kreieren. Mit seinen Accessoires setzt er jedes Mal ein Statement, das ins Auge fällt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

8. Jude Bellingham für England

Natürlich können Fußballspieler nicht nur sportlich unterwegs sein. Auch in Anzügen sieht man die Sportler regelmäßig und was sollen wir sagen? Sie können es tragen. Jude Bellingham, der übrigens auch schon für Borussia Dortmund spielte, macht im perfekt sitzenden Power-Suit definitiv eine gute Figur.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

9 David Alaba für Österreich

David Alabas Zukunft? Könnte im Mode-Business liegen. Schon heute ist der Spieler regelmäßiger Gast auf der Pariser und Mailänder Fashion Week und beeindruckt dort mit seinen kreativen Looks.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

10. Jonathan Tah für Deutschland

Dass die deutschen Fußballer nicht nur Tore schießen können, sondern auch in der ersten Liga der Fashion-Welt mitspielen, wissen wir mittlerweile. Der gebürtige Hamburger Jonathan Tah hat ebenfalls ein Händchen für den modernen Casual Chic. Im Lederhemd und mit Designer-Tasche kann er sich definitiv sehen lassen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

11. Fashion-All-Star David Beckham

Was wäre diese Liste ohne den Spieler, der Fashion und Fußball zusammengeführt hat? Eben! Deshalb darf auch Sport-Legende und Stilikone David Beckham nicht fehlen. Immerhin hat er mit seinen Frisuren und seinem legendären Auftritt im Rock vor über 25 Jahren Modegeschichte geschrieben - und verwandelt auch heute noch jeden Mode-Trend gekonnt in einen Style-Treffer. Kein Wunder, dass sich auch Fashion-Päpstin Anna Wintour gern mit ihm ablichten lässt.