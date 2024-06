Die besten Fashion-Tricks der Streetstyle-Ikone und GNTM-Gastjurorin Elsa Hosk

Das schwedische Supermodel unterstützt Heidi Klum als Gastjurorin im Halbfinale von "Germany's Next Topmodel". Elsa Hosk ist nicht nur als Victoria's-Secret-Engel bekannt, sondern auch für ihre Streetstyles. Was ihren Look so unverkennbar macht.

Mehr Fashion-Trends entdecken in der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Esla Hosk begeistert mit ihren coolen Outfits

Das Topmodel läuft für Marken wie Dior und Dolce & Gabbana - und nebenbei beherrscht sie den Streetstyle wie kaum eine andere. Immer wieder begeistert Elsa Hosk die Fashion-Welt mit ihrem Trend-Gespür. Ihr ausgeprägte Sinn für Mode und ihr Talent, mühelos zwischen Couture- und Alltags-Looks zu wechseln, macht jedes ihrer Outfits zur Inspirationsquelle. Mit diesem Mix aus Lässigkeit, Eleganz und aktuellen Trends ist der ehemalige Victoria's-Secret-Engel zu einer Ikone des Streetstyles geworden.

Alltags-Styles à la Elsa Hosk

Das schwedische Supermodel mit ihrem minimalistischen Geschmack hat sich als wahre Meisterin des Streetstyles etabliert. Wie ihr das gelingt? Mit diesen einfachen Fashion-Tricks:

Mix von High Fashion und Casual Chic: Elsa Hosk kombiniert oft Designerstücke mit Basics. So trägt sie etwa luxuriöse Handtaschen oder Schuhe zu einfachen Shirts und Jeans.

Zwiebel-Look: Sie ist geschickt im Layering und trägt oft mehrere Schichten, um interessante und dynamische Outfits zu kreieren. So kombiniert sie etwa lange Mäntel mit Blusen oder trägt Blazer über Hemden.

Schlichte, aber raffinierte Outfits: Sie bevorzugt klare Linien und dezente Designs, die dennoch durch Details wie besondere Schnitte, interessante Stoffe oder auffällige Accessoires hervorstechen

Einheitliche Farbwelt: Elsa Hosk experimentiert mit verschiedenen Trend-Nuancen und Mustern, bleibt dabei aber in einer gedeckten Farbpalette. Neutrale Töne wie Schwarz, Weiß, Beige und Grautöne sind häufig in ihren Outfits zu sehen, ergänzt durch gelegentliche bunte Akzente.

Sportliche Elemente: Sportliche Kleidung und Athleisure sind ebenfalls Teil ihres Stils. Oft kombiniert sie sportliche Klamotten wie Jogginghosen oder Sweatshirts mit eleganteren It-Pieces.

