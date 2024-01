Was haben Kate Middleton und Victoria Beckham gemeinsam? Ihren neuesten Winter-Look! Beide setzen auf ein Outfit mit weißer Schlaghose, die sie auf ähnliche Weise stylen. Wir haben die Details zu dem angesagten Trendlook ganz in Weiß.

Kate Middleton macht es vor: Flared Pants zeitlos-elegant kombiniert

Ganz in Weiß erschien Prinzessin Kate beim diesjährigen Weihnachtskonzert in der Londoner Westminster Abbey - und zog damit alle Blicke auf sich. Denn der monochrome Look, in dessen Mittelpunkt eine weiße Schlaghose stand, ist lässig und elegant zugleich und wird damit zum perfekten Weihnachts-Outfit. "Sie sieht wie ein Engel aus …", kommentiert ein Instagram-User das Bild auf dem offiziellen Instagram-Account von William und Kate. Auch wir sind begeistert, denn Kate Middleton zeigt uns, wie aus den trendigen Flared Pants ein glamouröser Look für die Feiertage wird.

So trägt Prinzessin Kate den All-White-Look

Die edle Flared Pants in strahlendem Weiß mit 2 goldfarbenen Knöpfen kombiniert Kate Middleton zum schlichten Kaschmirpullover und einem fast knöchellangen Wollmantel, beides ebenfalls in Weiß. Eine weiße Handtasche und nudefarbene Pumps vollenden den Look in einer klassischen Quiet-Luxury-Farbkombination. Die Kombination von Schlaghose und High Heels lässt deine Beine optisch mega lang wirken. Gleichzeitig hat sie auch einen praktischen Nutzen, denn der Saum der Hose wird durch den hohen Absatz angehoben, sodass er über dem Boden schwebt und nicht durch Pfützen oder Schnee beschmutzt werden kann.

Auch Victoria Beckham setzt auf weiße Flared Pants

Ein ganz ähnliches Styling mit weißer Schlaghose konnten wir unlängst auch bei Victoria Beckham bewundern. Bei einem Event der amerikanischen Vogue erschien sie ebenfalls im All-White-Look mit weißer Schlaghose. Sie kombinierte die ausgestellte Hose mit einem schlichten weißen Top und Blazer, dazu einen schmalen, dunklen Gürtel, mit dem sie einen gekonnten Kontrast setzt. Hose, Blazer und Top ergänzen sich ideal und lassen den Look trotz der einheitlichen Farbe alles andere als langweilig erscheinen.