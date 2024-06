"Wer stiehlt mir die Show": Klaas liegt mit seinem Auftritt im angesagten Pyjama 2024 total im Trend

In der neuen Staffel "Wer stiehlt mir die Show" stiehlt Klaas Heufer-Umlauf diese zumindest optisch. Denn er erscheint im Seidenpyjama. Das ist sein Fashion-Vorbild - und wieso er mit der ungewöhnlichen Kombi eigentlich im Trend liegt.

Pyjama-Look: Was hat Klaas denn bei "Wer stiehlt mir die Show" an?

In glänzendem, salbeigrünem Ensemble tritt Klaas Heufer-Umlauf im Panel bei "Wer stiehlt mir die Show" auf. Das Besondere: Es handelt sich dabei um einen waschechten Pyjama - sogar mit gestickten Schreibschrift-Initialen auf der Brusttasche. Normalerweise kennt man Klaas eher in lässiger Streetwear oder smarten Anzugkombinationen. Jetzt aber eben auch in Nachtwäsche.

Im Clip: Das erwartet dich in der Show

Wie Klaas zu seiner modischen Neuerung kommt? Wegen des Manchester-City-Fußballers Erling Haaland. Dieser geht regelmäßig in Pyjamas auf Partys und Events - natürlich in der Luxusversion. Bestes Beispiel: Bei der Premiere eines Fußball-Videospiels, auf dem er das Cover ziert, tauchte er im Schlafanzug auf. Der apfelgrüne Schlaf-Zweiteiler (ebenfalls mit Schreibschrift-Initialen auf der Brusttasche) ist von Dolce & Gabbana, mit denen er einen Werbedeal hat, und deren Pyjamas gerne mal über 2000 Euro kosten.

Klaas hat sich also für das Modell Haaland in einem gedeckten Grün entschieden - und wahrscheinlich auch für ein preisgünstigeres.

Klaas Heufer-Umlaufs Pyjama: Der Scherz ist ein echter Fashion-Trend

Wir vermuten mal stark, dass Klaas sich mit seinem bequemen Pyjama-Look eher einen modischen Scherz erlaubt hat. "Das ist doch 'ne Show? Da kann ich doch ein Show-Outfit anziehen", wiegelt er Fragen zu seiner Outfitwahl ab. Wir finden: recht hat er. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Klaas (und Modevorbild Erling) damit absolut im Trend liegen.

Bei der Wahl, einen Schlafanzug außerhalb der eigenen vier Wände zu tragen, sollte man am besten auf hochwertige Stoffe wie Seide oder reine Baumwolle setzen. Auch Highlights wie Federn, Stickereien oder Musterungen können den Look von Fashion-Fauxpas zu Fashion-Forward bringen.

So stylst du den Pyjama-Look

Das restliche Styling ist ebenso ausschlaggebend, damit niemand denkt, man sei einfach aus dem Bett gefallen. Messy Bun oder andere typische Schlaffrisuren sollten vermieden werden, stattdessen lieber auf einen Blowout oder einen Sleek Bun setzen. Männer sollten darauf achten, dass ihr Bart gepflegt ist, damit es der Look auch ist.

Accessoires wie Uhren, Ketten, Ohrringe oder Sonnenbrillen werten den Pyjama weiter auf. Schuhe: keine Schlappen! Das wirkt dann zu sehr wie ein Hausanzug, stattdessen auf High Heels, schicke Sandalen, Loafer oder trendige Sneaker setzen.