Wir lieben Kontraste: So gut steht Palina das apfelgrüne Kleid zur roten Mähne

Halbfinale bei "The Masked Singer" bedeutet für Ratepanel-Mitglied Palina Rojinski natürlich, dass sie auch ihr Fashion-Game aufs nächste Level bringen muss. Und zwar mit einem wirklich außergewöhnlichen Party-Dress.

Palinas Cocktail-Kleid beim Halbfinale

Im Rateteam von "The Masked Singer" konnte man nicht anders, als auf Palina Rojinski zu schauen. Dafür sorgte ihr farbenfroher Look, der sie zwischen Rick Kavanian im blauen Anzug und Jan Delay, der Hut zum dunklen gepunkteten Hemd kombinierte, herausstechen ließ. Nicht, dass die Herren nicht gut angezogen gewesen wären - aber Palina strahlte in ihrem extravaganten Minikleid noch mehr als sonst.

Der Grund: Es war leuchtend grün und ließ durch den krassen Farbkontrast ihre rote Traummähne noch mehr glänzen. Dazu schimmerte der Stoff in leichter Metallic-Optik, die ja derzeit total im Trend ist. Das Bodycon-Dress mit dem modernen Square-Ausschnitt und den leichten Raffungen überraschte neben der Farbe mit einem weiteren Hingucker: asymmetrisch angebrachte Rüschen. Links einmal das komplette Kleid entlang und rechts nur am Ärmel angebracht, verliehen sie dem sexy Look eine gewisse Verspieltheit. Ein gelungener Bruch, aber dafür ist Palina ja schließlich auch bekannt.

Genauso wie für ihre rote Haarpracht, die sie lässig im Mittelscheitel in sanften Wellen offen trug. Ihr Make-up war eben so zurückhaltend, mit betonten Augenbrauen und nudefarbenen Lippen. Dass der Star des Abends das Kleid sein durfte, war aber nicht nur an Haaren und Make-up zu erkennen, sondern auch am feinen Goldschmuck, an Palinas Hals und Händen. Zwar trug sie von allem mehrfach - drei Ketten, an fast jedem Fingern einen Ring, aber alles war so dezent, dass es nicht vom Look ablenkte. Smart! Palina ist eben ein echter Styling-Profi.