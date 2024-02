Zartes Pastellgelb ist die Trend-Farbe auf der Copenhagen Fashion Week 2024 

Auf der Copenhagen Fashion Week 2024 zeichnet sich ein erfrischender Trend ab: Zartes Gelb lockert die tristen Winter-Looks mit einem Hauch von Farbe auf. Wie du Pastellgelb stilvoll stylst, erfährst du hier …

CPHFW zeigt die schönsten und coolsten Trends 2024

Die Copenhagen Fashion Week steht für den Scandi Style und macht die Metropole zum Epizentrum nordischer Mode. Auch in diesem Jahr sehen wir die schönsten Trends, die uns im nächsten Winter erwarten: verspielte Blusen, Denim-Looks, der Rock-über-Hose-Trend und ausgefallene Prints. Auch in Sachen Farbe gibt es etwas Neues: Zartes Pastellgelb ist die Trendfarbe für die kalte Jahreszeit.

Wer die Fashionszene genau beobachtet hat, wird bemerken, dass der Trend sich schon Anfang 2023 abgezeichnet hat. Doch jetzt ist er da, voll und ganz!

Chriselle Lim präsentierte einen pastellgelben All-Over-Look mit Maxirock, Bluse, Trenchcoat und Pumps in dem zarten Farbton, der einen Hauch von Frische in die kalte Jahreszeit bringt.

Externer Inhalt

Copenhagen Fashion Week: Zartes Gelb wird zum Trend

Jetzt setzt sich der Gelb-Trend auf den Laufstegen in Kopenhagen fort. Die Budapester Brand Aeron von Eszter Áron präsentiert das zarte Pastellgelb im übergroßen Trenchcoat, Pullovern, Hosen, Röcken - vorzugsweise im All-Over-Look.

Externer Inhalt

Forza Collective gibt dem zarten Gelb eine herbstliche Nuance mit goldenem Schimmer und erzeugt einen superedlen Look.

Externer Inhalt

Auch bei der Copenhagen-based Brand Saks Potts ist das zarte Gelb in den Looks vertreten. Die Trendfarbe wird in breiten Statement-Gürteln aufgegriffen, die einen starken Kontrast bilden und zum Eyecatcher der Looks werden.

Externer Inhalt

So stylst du das zarte Pastellgelb

Pastellgelb kannst du vielseitig kombinieren und mit verschiedenen Styling-Ideen ausprobieren. Verwende es als Hauptfarbe und ergänze das Pastellgelb mit neutralen Farben wie Beige, Grau oder Weiß, so wirkt dein Outfit frisch und harmonisch. In Kombination mit kräftigem Grün oder Lila wirkt dein Look dagegen mutig und ausdrucksstark - ein echter Booster fürs Selbstbewusstsein!

Beim Tragen von Pastellgelb lautet die Devise: Setze auf neu interpretierte Klassiker, wie das angesagte Oversize-Hemd, den Oversize-Blazer, die Anzughose, den Trenchcoat, den Strickpullover oder auch den fließenden Maxirock.

Auch wenn die Copenhagen Fashion Week die Kollektion Herbst/Winter 2024/25 präsentiert: Angesagt ist das zarte Pastellgelb ab sofort! Verpasse jetzt deiner Wintergarderobe einen frischen Touch und freue dich auf zartgelbe Sommerkleider.

Im Clip: Trendfarbe Gelb

Auch interessant: Stimmungs-Booster! Hier kommen die 6 schönsten Trend-Farben 2024. Wir verraten dir außerdem, mit welchem Trend-Outfit Model Heidi Klum in die 19. GNTM-Staffel gestartet ist.