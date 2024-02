Zarte Töne und intensive Nuancen: Das sind die 6 Trend-Farben für 2024

Wenn die Tage langsam länger werden und der Frühling in spürbare Nähe rückt, wächst auch die Vorfreude auf luftige Tops und Sommerkleider in abwechslungsreichen Farben. Nach einem tristen Winter warten jetzt zarte Töne und intensive Nuancen auf uns.

Das Frühjahr wird bunt

An der vom Pantone Color Institute gewählten Farbe des Jahres 2024 Peach Fuzz kommt derzeit niemand vorbei. Doch neben dem warmen Pfirsichton warten in der neuen Saison natürlich noch weitere frische Schattierungen, die Lust auf Outdoor-Aktivitäten, Sonne und ein paar neue It-Pieces im Kleiderschrank sowie fröhliche Nagellack-Designs machen.

Peach Fuzz

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen von Barbiecore und hatte damit einen knallpinken Anstrich. 2024 wird hingegen etwas dezenter, aber kein bisschen weniger frisch. Mit Peach Fuzz hat Pantone das Farb-Highlight für dieses Jahr gekürt. Ein sanfter Pfirsichton, der Herz, Aura und Körper guttun soll und ein wenig Leichtigkeit in unsere von Krisen geprägte Zeit bringt. Ob als Head-to-toe-Outfit oder als Blickfang auf deinen Nägeln: Peach Fuzz passt perfekt zu warmen Frühlingstagen und lauen Sommernächten. Das haben sich auch Mode-Labels wie Gucci, Alaïa und Missoni gedacht und präsentierten auf den Fashion Weeks traumhafte Looks in dem Farbton.

Im Clip: Peach Fuzz - die Farbe des Jahres

Himmelblau

Dunkle Töne wie Royalblau bleiben im Winter und werden dieses Frühjahr von zarteren Nuancen abgelöst. Himmelblaue Töne verleihen Teint und Outfit eine luftige Frische, die uns durch die neue Saison trägt. Dabei kann dein Look aus einer schlichten weißen Bluse und einer lässigen Denim mit heller Waschung bestehen oder aus einem femininen Kleid. Natürlich machen sich Pastelltöne auch immer toll auf Fuß- und Fingernägeln.

Mintgrün

Für Fans von Pastelltönen dürfte auch dieser Farb-Trend etwas sein. Mintgrün lässt sich ideal kombinieren und funktioniert als elegant lässige Jacke-Hose-Kombi im Office sowie als fließendes Maxi-Kleid in der Freizeit. Ton-in-Ton-Looks sehen immer toll und sofort edel aus, aber auch ein paar zusätzliche Farb-Spritzer wie zum Beispiel pinke Details stehen der Farbe gut. Dezenter wirkt die Kombi mit Schwarz, Beige oder Weiß.

Kirschrot

Pantone nennt das feurige und leidenschaftliche Rot für 2024 "Fiesta". Ein intensiver Farbton, der Leidenschaft und Energie perfekt zum Ausdruck bringt und eher eine Ausnahme in der sonst zarten Farbpalette des Jahres darstellt. Vor allem während der diesjährigen Award-Season haben Stars wie Heidi Klum, Selena Gomez und Florence Pugh in ihren opulenten, roten Roben die Fotografen bezaubert. Aber selbst bei den Männern ist der Trend angekommen. Saltburn-Star Barry Keoghan posierte in einem roten Anzug von Louis Vuitton. Kaum ein Farb-Trend ist zudem so prädestiniert für Beauty-Liebhaber:innen wie dieser. Sowohl auf den Lippen als auch auf den Nägeln ist der Klassiker immer wieder edel und sexy.

Pastellgelb

Es geht weiter mit den soften Nuancen. Auch helles Gelb hat dieses Jahr seinen großen Auftritt. Die Farbe erinnert an die zarten Flügel eines Zitronenfalters und war auf den Laufstegen unter anderem bei Givenchy zu sehen. Und ganz aktuell auch auf der Copenhagen Fashion Week für Winter 2024 - die Trend-Farbe wird uns also das ganze Jahr über begleiten. Pantone nennt den Ton „Charlock" und er lässt sich ideal mit anderen dezenten Tönen wie zum Beispiel Grau kombinieren. Für mehr Frische eignet sich ein strahlendes Weiß als Styling-Partner.

Silber

Jahrelang galt Gold als klarer Favorit, wenn es um Schmuck oder Accessoires ging. Silber landete meist nur auf Platz zwei. Langsam wendet sich das Blatt aber und vor allem in diesem Jahr wird Silber auf dem Trend-Barometer an seiner goldenen Konkurrenz vorbeiziehen. Sowohl was Geschmeide angeht, aber auch bei Schuhen, Taschen, beschichteten Jeans als auch ganzen Looks. Du möchtest deinem Gold-Schmuck treu bleiben? Das ist überhaupt kein Problem, ein goldenes Detail zum silbernen Look kann ein interessantes Wechselspiel ergeben.