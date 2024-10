Wieder einmal taucht Reporter Thilo Mischke in eine Schattenwelt ein und versucht zu verstehen, wie aus der beschaulichen Heimat von ABBA und Astrid Lindgren eine Hochburg der Bandenkriminalität und Schusswaffen-Gewalt werden konnte. Alle Infos zum Show-Highlight gibt's hier.

Hier kannst du "UNCOVERED." mit Thilo Mischke live streamen: Montag, 21. Oktober 2024, 22:35 Uhr, im kostenlosen Joyn-Livestream

Am 21. Oktober, läuft "Uncovered. Bye, bye Bullerbü - Wie in Schweden die Bandengewalt eskaliert" um 22:35 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Am 22. Oktober hast du zudem die Chance, die Wiederholung um 2 Uhr zu schauen. Wir sind auf jeden Fall bereit für den schwedischen Krimi, der leider alles andere als fiktiv ist, aber nicht weniger spannend.

Die andere Seite von Schweden

Wer an Schweden denkt, hat sofort Bilder von urigen Holzhäusern, Elchen und friedlicher Natur vor Augen. Zu verdanken hat das skandinavische Land das nicht nur seiner Jahrhundert-Autorin Astrid Lindgren, die mit den Kindern aus Bullerbü die ganze Welt mit der schwedischen Landidylle verzaubert hat. Wer einmal im Norden Urlaub gemacht hat und mit dem Zug oder Auto von Süd nach Nord fährt, sieht: Die Holzhäuschen existieren nicht nur im Märchen.

Doch Schweden hat noch eine ganz andere Seite. Und damit meinen wir nicht das stylishe Stockholm mit seinen modernen Scandi-Fashion-Brands oder die Disco-Kultur aus den Zeiten von ABBA. Seit einigen Jahren hat sich in dem sonst so friedlichen Staat eine Welle der Gewalt und Kriminalität wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Trotz der verhältnismäßig niedrigen Kriminalitätsrate gilt Schweden mittlerweile als Spitzenreiter beim Anstieg der Schusswaffen-Verbrechen.

Im Clip: Blutige Gewaltspirale in Rinkeby

Teenager, die zu Mördern werden. Gewalttaten inmitten der Reihenhaus-Idylle. Eine Welt, in der es offenbar keine Regeln gibt. Von Sturmgewehren bis zu Handgranaten - die Täter:innen machen auch vor brennenden Autos und Menschenleben keinen Halt. Rapper glorifizieren die Gewalt in ihren Videos sogar noch. Doch wie konnte es so weit kommen? Dieser Frage geht Thilo Mischke in seiner Doku-Reihe "UNCOVERED." auf den Grund. Was der Kampf um den Drogenmarkt mit all den Verbrechen zu tun hat und warum Einwohner überlegen, ihre Häuser zu verlassen - all das versucht der ProSieben-Reporter zu verstehen und nimmt die TV-Zuschauer:innen dabei mit.

"UNCOVERED.": Alle Sendezeiten im Überblick

Das sind die aktuellen Ausstrahlungstermine der Sendungen mit Thilo Mischke auf ProSieben und live auf Joyn:

21. Oktober 2024 , 22:35 Uhr: "UNCOVERED. Bye, bye Bullerbü - Wie in Schweden die Bandengewalt eskaliert"

Wiederholung: 22. Oktober 2024, 02:00 Uhr

11. November 2024 , 22:35 Uhr: "UNCOVERED. Rekord - verdächtig? Das Geschäft mit dem Marathon."

Wiederholung: 12. November 2024, 03:00 Uhr

11. November 2024 , 23:45 Uhr: "UNCOVERED. Unter die Haut - Wie Tattoos über Leben und Tod entscheiden."

Wiederholung: 12. November 2024, 04:00 Uhr

18. November 2024 , 22:25 Uhr: "UNCOVERED. Gangster:In - Die Frauen der Unterwelt."

Wiederholung: 19. November 2024, 02:45 Uhr

18. November 2024, 23:35 Uhr: "UNCOVERED. Das Kokain-Netzwerk: Der Weg von Südamerika nach Deutschland." , 23:35 Uhr:

