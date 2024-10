Letzte Chance: Filme und Serien, die nur noch im Oktober auf Joyn verfügbar sind

Ob ein herzerwärmender Animationsfilm, spannender Psychothriller oder Serien mit scharfsinnigem Humor, im Oktober solltest du dir diese Filme und Serien auf keinen Fall entgehen lassen! Wir zeigen dir, was nur noch für kurze Zeit auf Joyn verfügbar ist.

"Sing" bis zum 5. Oktober kostenlos auf Joyn streamen

Der Koala Buster Moon ruft einen Gesangswettbewerb ins Leben - ob er so sein Theater retten kann? © imago/Cinema Publishers Collection

Koala Buster Moon ist pleite. Er leitet ein Theater, um das es nicht besonders gut steht. Um es zu retten, ruft er kurzerhand einen Gesangswettbewerb ins Leben - und jeder darf mitmachen! Im Handumdrehen klopfen die Bewerber an der Tür des Theaters. Unter den Teilnehmenden des Wettbewerbs sind unter anderem der rappende Gorilla Johnny, die alleinerziehende Schweine-Mama Rosita oder auch die von Lampenfieber geplagte Elefanten-Teenagerin Meena. Mit dieser bunt gemischten Truppe versucht Moon eine Show in seinem Theater auf die Beine zu stellen, die die Stadt in Begeisterung versetzen soll. Doch bis dahin warten auf ihn und die angehenden Talente einige Hürden und kuriose Zwischenfälle, die vor dem großen Auftritt bewältigt werden müssen.

Wer einen herzerwärmenden und humorvollen Film erleben möchte und dazu das großartige Cover von Taylor Swifts "Shake It Off" sowie Klassikern wie "I´m Still Standing" genießen will, ist mit "Sing" bestens bedient!

Noch bis zum 05. Oktober auf Joyn! "Sing" kostenlos streamen

"Split" bis zum 7. Oktober kostenlos auf Joyn streamen

Im Film "Split" erleben Zuschauer:innen eine beklemmende Reise in das komplexe Innenleben von Kevin, der 23 verschiedene Persönlichkeiten beherbergt und drei junge Mädchen entführt hat. © picture alliance / AP Photo

James McAvoy (45) spielt in dem Thriller "Split" (2016) Kevin Wendell Crumb, der 23 Persönlichkeiten besitzt und die jungen Frauen Casey (Anya Taylor-Joy), Claire (Haley Lu Richardson) und Marcia (Jessica Sula) kidnappt. Er möchte die drei opfern und damit seine 24. Persönlichkeit, die Bestie, erwecken. Im Verlauf des Filmes versuchen die Mädchen, die dissoziative Identitätsstörung ihres Kidnappers für ihre Flucht auszunutzen, indem sie die verschiedenen Persönlichkeiten gegeneinander aufbringen.

Thriller-Fans sollten sich diesen fesselnden Film auf keinen Fall entgehen lassen!

Jetzt "Spilt" auf Joyn streamen Last Chance: Nur noch bis zum 07. Oktober "Split" anschauen

"The Purge: Anarchy" bis zum 10. Oktober kostenlos auf Joyn streamen

Ein Tag, an dem jegliche Straftaten erlaubt sind - der absolute Albtraum! Vor allem, wenn dein Auto ausgerechnet am Tag der "Säuberung" liegen bleibt. © imago images/Everett Collection

Stell dir vor, es gäbe einen Tag im Jahr, an dem alles erlaubt ist - wirklich alles. Auch Mord! Ein absoluter Albtraum! Das muss auch ein junges Paar erleben, dessen Auto ausgerechnet am alljährlich stattfindenden "Purge Day" liegen bleibt. Eine lebensbedrohliche Situation angesichts der Umstände, denn während der 12 Stunden andauernden "Säuberung" sind alle Gesetze außer Kraft, selbst Mord wird nicht belangt. Ihr Weg kreuzt sich mit dem eines verzweifelten Vaters und einer Mutter mit ihrer Tochter. Können sie sich gemeinsam aus dieser tödlichen Lage befreien?

Auch interessant: Die richtige Reihenfolge aller "The Purge"-Filme.

"Secret Headquarters" bis zum 12. Oktober kostenlos auf Joyn streamen

Ein geheimes Hauptquartier - und Charlie mittendrin. Wird er die Welt vor dem Schurken Argon beschützen können? © IMAGO/Capital Pictures

Als Charlie Kincaid (Walker Scobell) seinen Vater (Owen Wilson) für mehrere Tage zur Arbeit verabschiedet, nutzt er die Gelegenheit, um mit seinen Freunden seinen Geburtstag zu feiern. Durch Zufall entdecken die Jugendlichen eine geheime Tür, die sie in Jacks hypermodernes Hauptquartier führt - und die Identität seines Vaters als Superheld enthüllt. Doch als der machthungrige Schurke Argon und seine Handlanger angreifen, bleibt Charlie nicht viel Zeit zum Nachdenken. Gemeinsam mit seinem Vater muss er das Hauptquartier verteidigen und die Welt retten.

"Twisters - Die Nacht der Wirbelstürme" bis zum 16. Oktober kostenlos auf Joyn streamen

Als ein Tornado die Stadt verwüstet, wird seine Familie vermisst. Dan macht sich auf die gefährliche Suche nach seinen Eltern. © imago/United Archives

Eine Serie von Tornados verwüstet in einer einzigen Nacht die Kleinstadt Blainsworth. Als das Unglück hereinbricht, befindet sich der 15-jährige Dan gemeinsam mit seinem Freund Arthur und Baby Ryan allein im Haus der Familie Hatch. Nachdem sich der Tornado gelegt hat, gehen sie auf die Suche nach Dans Familienmitgliedern. Schließlich finden sie Dans Großmutter Belle und seinen Stiefvater Jack, der unter einem Wagen eingeklemmt liegt. Obwohl das Verhältnis zwischen Vater und Sohn angespannt ist, müssen sie zusammenhalten. Denn die Suche nach Dans Mutter gestaltet sich schwierig.

Ein Naturkatastrophenfilm von 1996, der auf einer wahren Begebenheit beruht.

"Californication" bis zum 31. Oktober kostenlos auf Joyn streamen

In "Californication" führt Hank Moody (David Duchovny) als Schriftsteller in L.A. ein wildes Leben voller Sex, Drogen und Partys. © picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Hank Moody (David Duchovny) ist ein Schriftsteller, der vor einiger Zeit ein erfolgreiches Buch geschrieben hat, das sogar verfilmt wurde. Doch seitdem seine Frau ihn mit der gemeinsamen Tochter verlassen hat und er unter einer Schreibblockade zu leiden scheint, bekämpft er seinen Kummer mit Alkohol und Bettgeschichten. Nebenher versucht er ständig, seine Familie wieder zurückzugewinnen. Der Beginn eines tragisch-komischen Kreislaufs aus Whisky, Frauen und der ewigen Sehnsucht nach dem perfekten Familienglück.

"Californication" lässt sich verstehen als eine Kritik an der Oberflächlichkeit der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, die den Zuschauer:innen die "ungeschminkte Seite" von Los Angeles näherbringen soll. Für alle Fans des scharfsinnigen Humors.

"The Wolf of Wall Street" bis zum 31. Oktober kostenlos auf Joyn streamen

Leonardo DiCaprio spielt Jordan Belfort in "The Wolf of Wall Street". © Universal Film

Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) gründet mit Anfang 20 eine Maklerfirma, mit der er schnell zum Multimillionär wird - und der Star der New Yorker Börse. Sein Spitzname ist der "Wolf of Wall Street" - und der Wolf nimmt sich alles, was er will. So taucht er in eine Welt aus Luxus, Drogen und Sex ein. Doch der schillernde Lebensstil hat seinen Preis: Das FBI und andere Behörden setzen ihm nach, während sich sein Leben in einem Strudel aus Betrug, Exzess und moralischer Dekadenz entfaltet, bis seine glänzende Fassade aus Lügen und Kriminalität beginnt, Risse zu bekommen.

Mit einer Auszeichnung in der Kategorie "Top Ten Film des Jahres" und bekannten Schauspieler:innen wie Leonardo DiCaprio, Jonah Hill und Margot Robbie (die sogar ihren Durchbruch mit "The Wolf of Wall Street" schaffte) ist der Film ein echtes "Must-See"!

Schon gesehen? "Die Sims": Das wissen wir über die Verfilmung von Margot Robbie ...

Schau kostenlos "The Wolf of Wall Street" mit Leo DiCaprio Streame den hochgelobten Film jetzt auf Joyn!

"Central Intelligence" bis zum 31. Oktober kostenlos auf Joyn streamen

Kevin Hart und Dwayne Johnson spielen in dieser Actionkomödie zwei Freunde, die auf eine geheime Mission gehen. © imago images/Everett Collection

In seiner Jugend hatte es Bob (Dwayne Johnson) nicht gerade leicht. Mit seinem Übergewicht und seiner schrägen Art war er an der Highschool regelmäßig Opfer für fiesen Spott und Sticheleien. Einer der wenigen, die Bob damals nett behandelt haben, war sein Mitschüler Calvin (Kevin Hart). 20 Jahre später arbeitet dieser als unscheinbarer Buchhalter, während Bob ein muskulöser und selbstbewusster Mann geworden ist, der als Top-Spion für die CIA arbeitet. Als die beiden nach all den Jahren wieder aufeinandertreffen, versucht Bob, seinen ehemaligen Schulkameraden gegen seinen Willen in eine gefährliche Mission zu verwickeln. Noch bevor er die Situation gänzlich erfassen kann, steckt er auch schon mittendrin in einem spannungsgeladenen Spionage-Abenteuer.

Perfekt für Abende auf der Couch, bei denen es mal ein bisschen spannender werden darf.

Dwayne Johnson und Kevin Hart sind ein richtiges Dreamteam auch in Jumanji.