Robert Pattinson hat keine Scheu, ausgefallene Rollen zu spielen und in der Buchverfilmung "Mickey 17" erkundet er fremde Galaxien und beißt dabei sehr oft ins Gras. Wir haben alle Infos zur neuen Weltraum-Komödie vom Oscargekrönten "Parasite"-Regisseur Bong Joon-ho. Der Film kommt am 30. Januar 2025 in die deutschen Kinos.