Morgen im TV: Reese Witherspoon mit "Natürlich blond!" Teil 1 & 2

Reese Witherspoon zeigt in der fröhlich-pinken Komödie "Natürlich blond!" (2001), dass sie mehr drauf hat als nur Papas Kreditkarte zu zücken. Den Kultfilm gibt es am Dienstag, 20. August um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit bei Kabel Eins für dich zu sehen.

"Natürlich blond!" im Doppelpack bei Kabel Eins

Eine Vorliebe für rosafarbene Porsches, eigenwillige Mode und Schoßhündchen - und ein Abschluss an der Elite-Universität Harvard? Reese Witherspoons Figur Elle Woods wirkt vielleicht zunächst wie eine Klischee-"Barbie" aus längst vergangenen Zeiten. Doch sie tritt an, um den ebenso verstaubten wie unoriginellen Gag, dass blond mit "blöd" gleichzusetzen sei, Lügen zu strafen. Dabei trifft Witherspoon den richtigen Ton aus Blondinen-Selbstironie und einer Hommage an einen bestimmten Typus Frau.



Du willst dir das pinke Wunder nicht entgehen lassen? Dann schalte morgen um 20:15 Uhr bei Kabel Eins ein für "Natürlich blond!".



Wer von ihr nicht genug kriegen kann, bleibt direkt dran: Die Fortsetzung "Natürlich blond 2" (2002) läuft direkt im Anschluss ab 22:25 Uhr bei Kabel Eins.



Und falls du am Dienstagabend keine Zeit haben solltest, musst du nicht auf die pinken Komödien verzichten: Du kannst beide Filme auch bei Joyn streamen, erforderlich ist lediglich ein Joyn PLUS+-Account.

Worum es in beiden Teilen geht, verraten wir dir hier:

"Natürlich blond!" (2001) - "zu blond" geht nicht

Eigentlich rechnet Elle Woods (Reese Witherspoon) fest mit einem Heiratsantrag ihres snobistischen Freundes Warner (Matthew Davis), doch statt eines Rings erhält sie eine böse Überraschung: Warner macht Schluss - sie ist angeblich "zu blond". Elle will daraufhin ein für allemal klarstellen, dass ihre Haarfarbe nichts über ihre Fähigkeiten aussagt und bewirbt sich wie er für ein Jurastudium an der Top-Uni Harvard.



Überraschenderweise erhält sie tatsächlich eine Zusage. Doch mit ihren schrillen rosa Klamotten und ihrer naiven Art hat sie es sowohl bei den Kommiliton:innen als auch bei den Professor:innen schwer. Schlimmer noch: Warner bändelt wieder mit seiner Ex-Freundin an. Doch Elle lässt sich nicht so leicht aufs Abstellgleis schieben und beweist unglaubliches Durchsetzungsvermögen - sowohl auf dem Campus als auch im Gerichtssaal.

Keine Zeit am Dienstagabend? Einfach auf Joyn streamen: Schau dir hier "Natürlich blond!" an! Der erste Teil des Kultfilms ist auf Joyn kostenlos verfügbar.

"Natürlich blond 2" (2002) - für die Rechte der Vierbeiner

Wie die Fortsetzung "Natürlich blond 2" zeigt, interessiert sich Elle, inzwischen Anwältin einer Wirtschaftskanzlei, nicht nur für Prada, sondern auch für Politik - zumindest, wenn es um die vehemente Verteidigung der Rechte ihrer Lieblingshündchen geht. Ihr beherztes Engagement geht ihrer Kanzlei allerdings zu weit und Elle wird gefeuert. Für die Blondine noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.



Als Elle erfährt, dass die niedlichen Verwandten ihres Chihuahuas für Kosmetikversuche missbraucht werden, entschließt sie sich, zu handeln: Im Zentrum der Macht setzt sie sich für den Tierschutz ein. Allerdings wirkt sie unter all den grauen Herren und Damen in Washington selbst wie eine schützenswerte Spezies. Doch mit ordentlich Charme und einer Portion Cleverness nimmt sie bald auch die Politiker:innen für sich ein.

Noch nicht genug von Elle Woods? Schau dir "Natürlich blond 2" einfach auf Joyn an! Der zweite Teil des Kultfilms gibt es hier umsonst zum Streaming.

Du willst mehr Fun Facts zur Filmreihe "Natürlich blond!" mit Reese Witherspoon?