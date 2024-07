Sie wurde bei "The Big Bang Theory" gefeuert: Was wurde aus der "ursprünglichen" Penny?

Es wäre eine komplett andere Serie geworden! Drehbuch und Cast von dem Serien-Hit "The Big Bang Theory" war ursprünglich ganz anders geplant. Eine hübsche blonde Nachbarin war zwar auch in der ersten Version vorgesehen, doch Kaley Cuoco war es nicht.

Das Wichtigste in Kürze Die beliebte Sitcom "The Big Bang Theory" war ursprünglich ganz anders geplant . Die erste Version der Pilotfolge zeigt einen veränderten Cast und eine ungewohnte Tonalität .

Ursprünglich war Kaley Cuoco kein Teil der Serie. Die Rolle der schönen, blonden Nachbarin sollte von Schauspielerin Amanda Walsh verkörpert werden.



"The Big Bang Theory": Katie statt Penny

Vor fünf Jahren wurde die finale Folge von "The Big Bang Theory" abgedreht. Fast 12 Jahre lang arbeiteten Kaley Cuoco, Jim Parsons und Co. an insgesamt 12 Staffeln des Mega-Erfolgs. Dass die Sitcom mal so beliebt sein würde, hätten die Macher:innen jedoch nicht von Anfang an erwartet. Denn die Pilotfolge war ein Flop.

Zumindest die erste Version davon. Wer möchte, kann sich auf YouTube selbst davon überzeugen, wie sehr sich das ursprüngliche Skript von dem bekannten Serien-Hit unterscheidet. Die Pilotfolge vermittelt nicht nur eine andere Tonalität der Serie, sondern stellt auch einen veränderten Cast vor.

Denn Penny war nicht immer Teil des Plans. Stattdessen sollte Katie gegenüber von den introvertierten Physikern einziehen. Kaley Cuoco, die auch für die Rolle der Katie vorgesprochen hatte, schaffte es beim ersten Anlauf nicht. Stattdessen bekam Schauspielerin Amanda Walsh den Job.

"Sie war ein Wrack" - Deshalb wurde Katie gefeuert

Nicht nur Darstellerin und Rollennamen waren anders geplant, auch der Charakter von Katie unterscheidet sich fundamental von Penny. "Eine kluge, harte, abgebrühte Frau mit einem verletzlichen Inneren" sollte Katie sein. "Sie war ein Wrack", formuliert Co-Schöpfer Chuck Lorre härter.

Erst später wurde den Verantwortlichen klar, dass die Frau in Sheldons und Leonards Leben "nett zu ihnen sein musste" und dass die Physiker "die Verletzlichen sind".

CBS gab den ausführenden Produzenten Chuck Lorre und Bill Prady die Chance, eine alternative Pilotfolge zu drehen. An die Stelle von Katie trat Penny und mit ihr Kaley Cuoco, die schließlich eine Million Dollar pro Folge verdienen sollte.

Und die Produzenten nahmen noch weitere Änderungen vor: Die Figuren Howard und Raj waren erst beim zweiten Versuch dabei. Außerdem wurde der Charakter von Sheldon etwas umgeschrieben, was ihn erst zu dem beliebten, introvertierten und etwas eigenartigen Charakter werden ließ.

Was wurde aus Amanda Walsh?

Trotz des herben Rückschlags ließ sich Amanda Wlash niemals von der Schauspielerei abbringen. Zuletzt war sie in der Serie "Eine Frage der Chemie" zu sehen. In dem Buch "The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series" spricht Amanda offen über die Entscheidung der Produzenten: Sie sei zwar enttäuscht gewesen, räumt aber auch Verständnis für die Änderung des Drehbuchs ein.

Der Anruf von Bill Prady sei hart gewesen für die Schauspielerin, obwohl der Produzent so nett wie irgendwie möglich gewesen sein soll. Doch es ging schon bald weiter für Walsh. Nur ein Jahr später bekam sie die Chance auf einen weiteren Pilotfilm mit dem Titel "The Mastersons Of Manhattan".