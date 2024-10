"The Housemaid": Diese zwei Hollywood-Ikonen sind bei der Verfilmung mit dabei

Tolle Nachrichten für alle BookTok-Fans! Der Bestseller "The Housemaid" kommt endlich in die Kinos - mit zwei waschechten Schauspiel-Ikonen in den Hauptrollen: "Euphoria"-Star Sydney Sweeney und "Mamma Mia"-Darstellerin Amanda Seyfried.

Darum geht es in "The Housemaid"

In "The Housemaid" (von Freia McFadden) steht die junge Frau Millie im Zentrum der Handlung. Millie ist frisch aus dem Gefängnis entlassen worden und auf der Suche nach einem neuen Job. Doch die Suche gestaltet sich wegen ihrer Vergangenheit als schwierig. Umso glücklicher ist sie, als ihr Nina eine Stelle als Haushaltshilfe bei ihrer Familie auf Long Island anbietet. Doch schnell zeigt Nina ihr wahres Gesicht: Sie behandelt Millie respektlos und sorgt mit ihrer aggressiven Art immer wieder für Aufruhr. Mit Ninas Mann Andrew versteht sich Millie jedoch umso besser, was Nina überhaupt nicht passt. Ihre Eifersucht wächst, und im Haus passieren plötzlich mysteriöse Dinge. Hat Nina Millie nur eingestellt, um ihr das Leben zur Hölle zu machen? Oder hat auch sie ein dunkles Geheimnis, von dem niemand etwas erfahren soll?

Sydney Sweeney spielt Millie in "The Housemaid"

An Sydney Sweeney kommt aktuell niemand vorbei. Mit ihrer Rolle der Cassie Howard in der Serie "Euphoria" (2019 bis 2022) feierte sie ihren großen Durchbruch. Seitdem kann sie sich vor Angeboten kaum retten. Allein in diesem Jahr war sie viermal im Kino zu sehen - in den Filmen "Wo die Lüge hinfällt", "Immaculate", "Madame Web" und "Reality".

Auf Instagram verkündete Sydney nun die tollen Nachrichten, dass sie in der Buchverfilmung "The Housemaid" die Rolle der Protagonistin Millie übernimmt. Sie postete ein Reel, in dem sie zusammen mit dem Buch zu sehen ist und glücklich in die Kamera lächelt. Dazu schrieb Sydney: "Erzähl mir mehr über dich, Millie!"

Amanda Seyfried schlüpft in die Rolle der herrischen Nina

Auch Amanda Seyfried wird in der Buchverfilmung zu sehen sein. Sie spielt die Rolle der mysteriösen Nina. Das gab der Produzent Paul Feig auf Instagram bekannt.

Wann genau der Film erscheinen wird, ist bislang jedoch unklar. Auch wer die Rolle von Andrew spielen wird, ist bisher nicht bekannt.

So reagieren die BookTok-Fans auf die News

Dass der Bucherfolg "The Housemaid" nun endlich verfilmt wird, freut viele BookTok-Fans sehr. Nur wenige Stunden nach der Verkündung finden sich auf Instagram zahlreiche positive Kommentare: "Oh Gott, endlich! Eines meiner absoluten Lieblingsbücher wird verfilmt!", "Sydney Sweeney und Amanda Seyfried zusammen in einem Film? Das kann nur gut werden" und "Wow, ich sterbe vor Aufregung", schwärmten nur drei von vielen User:innen auf der Social-Media-Plattform.