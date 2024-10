TV-Leckerbissen: Schon bald läuft die Vampir-Comedy "Der Upir" im Free-TV

Bei Joyn bereits zu sehen, jetzt holt sich ProSieben "Der Upir" auch ins Programm. Wann, wo, was? Das alles klären wir jetzt.

Von Joyn ins TV: "Der Upir" solltest du gesehen haben

In der Comedy-Serie "Der Upir" wird Burgerbudenbesitzer Eddie (Fahri Yardım) von Vampir Igor (Rocko Schamoni) gebissen - und wird selbst zum Blutsauger. Genauer wird er gezwungen, als Diener seines neuen Meisters Igors zu agieren. Denn nur so kann er die Verwandlung vielleicht noch stoppen. Blöd, dass Igor ihn wirklich in allen Belangen einspannt - von Datingtipps bis Leichenbeseitigung.

Was sich witzig liest, ist es auch in bewegter Form. Fahri und Rocko ergänzen sich prima und der bissige Humor wird vor allem "jerks."-Fans begeistern.

Seit dem 18. September 2024 läuft die Produktion exklusiv und kostenlos auf Joyn. Aber auch für Fans von Live-TV ist die Serie bald erhältlich.

Wann läuft der "Upir" im TV?

Wer keine Lust auf Streaming hat, der kann die Serie auch im linearen Fernsehen genießen.

Ab dem 16. Oktober gibt's "Der Upir" auch auf ProSieben, die acht Folgen werden immer am späten Mittwochabend gezeigt. Los geht es direkt mit zwei Folgen am Stück, beginnend um 23:35 Uhr. Für alle "jerks."-Fans wird das lange Wachbleiben sicher kein Problem sein, folgt "Der Upir" schließlich auf dem alten Sendeplatz der beliebten Comedy.

