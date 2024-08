"Zerschunden", "Zersetzt" & "Zerbrochen": Diese Buchverfilmungen sind absolut sehenswert

Wenn es um Thriller geht, ist Rechtsmediziner und Autor Michael Tsokos nicht mehr aus der deutschen Literaturszene wegzudenken. In seinen Büchern gibt es jede Menge Mord, Crime und vor allem blutige Details. Drei Verfilmungen seiner Reihe rund um Rechtsmediziner Dr. Abel sind jetzt kostenlos auf Joyn verfügbar!

Michael Tsokos: Das ist das Besondere an seinen Büchern

Michael Tsokos' Bücher sind wie eine Achterbahnfahrt durch die düsteren Abgründe der menschlichen Psyche. Durch seine Arbeit als Forensiker, hat Tsokos in seiner Karriere schon zur Auflösung vieler Fälle beigetragen. Einige dieser Erlebnisse und Erfahrungen packt er jetzt in seine Bücher. Es steckt also tatsächlich ein Stückchen Wahrheit in jedem Band.

Durch seinen Mix aus Fakt, Fiktion und der detaillierten Erzählweise gelingt es ihm immer wieder, die Leser:innen direkt zu Dr. Fred Abel in den Seziersaal zu katapultieren. Das findet auch sein Autoren-Kollege Sebastian Fitzek.

Nichts ist so grausam wie die Realität. Sebastian Fitzek

Fälle von Dr. Fred Abel: Das ist die richtige Reihenfolge der Bücher

Zerschunden Zersetzt Zerbrochen Zerrissen Zerteilt

"Zerschunden": Darum geht's

BKA-Rechtsmediziner Dr. Fred Abel (gespielt von Tim Bergmann) steht vor einer gewaltigen Herausforderung: Ein Serienmörder treibt in der Nähe europäischer Flughäfen sein Unwesen und hinterlässt bei jeder ermordeten Frau eine rätselhafte Parole. Unter Verdacht: ein alter Freund von Abel. Der kann und will das nicht glauben und setzt alles daran, den wahren Mörder zu finden. Eine atemlose Jagd durch Europa beginnt, die Abel nicht nur in Lebensgefahr bringt, sondern ihn auch schwer an der Unschuld seines Freundes zweifeln lässt.

"Zersetzt": Darum geht's

Ein winziger Einstich in der Kniekehle eines Toten enthüllt, dass ein berüchtigter Serienmörder weiterhin aktiv ist. Bevor Abel eingreifen kann, wird er auf eine gefährliche Mission in den osteuropäischen Pseudostaat Transnistrien geschickt. Dort muss er zwei Mordopfer identifizieren, die in Kalkfässern nahezu vollständig zersetzt wurden. Plötzlich findet sich Abel im Zentrum eines politischen Komplotts wieder. Gleichzeitig kämpft in Deutschland das jüngste Opfer des Serienmörders verzweifelt um ihr Überleben.

"Zerbrochen": Darum geht's

In den Nachtclubs von Berlin treibt ein Sexualmörder sein Unwesen: Unvorsichtigen Mädchen verabreicht er unauffällig Drogen, um sie anschließend ohne Gegenwehr umzubringen.

Dieser Fall geht Dr. Abel besonders nahe. Denn nicht nur beruflich, sondern auch privat steht so einiges auf dem Spiel für den BKA-Rechtsmediziner: Der skrupellose Verbrecher bekommt seine Kinder in die Hände! Wird Dr. Abel ihm das Handwerk legen können, bevor es zu spät ist?

