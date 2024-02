Amira Pocher: Zärtlicher Urlaub mit "taff"-Star Christian Düren

Im Spätsommer 2023 machten Amira Pocher und Oliver Pocher ihre Trennung offiziell. Der Comedian vermutete, Amira hätte sich in einen Motivations-Coach verliebt. Sie dementierte. Jetzt wurde Amira tatsächlich beim Kuscheln erwischt - allerdings mit einem anderen.

Während ihres Südafrika-Urlaubs wurde Amira sehr vertraut mit einem Mann beobachtet - und der neue Mann in ihrem Arm ist kein Unbekannter: Es handelt sich um "taff"-Moderator Christian Düren (33).

Geht was zwischen Amira Pocher und Christian Düren?

"Sie haben sich mehrfach geküsst, wirkten sehr vertraut", zitierte die "Bild"-Zeitung eine Augenzeugin, die die zwei auf dem Markt "The Old Biscuit Mill" in Kapstadt gesehen haben will. Ein Foto zeigt, wie sich Amira Pocher lächelnd eng an Christian Düren schmiegt, der "taff"-Moderator umfasst sie zärtlich-vertraut von hinten.

Beide machen derzeit mit weiteren Freund:innen Urlaub in der südafrikanischen Metropole, wie Amira auch in mehreren Instagram-Storys ihren Followern zeigte. Allerdings ist Düren auf keinem der Filmchen zu sehen, wurde aber von Amira markiert. Christian Düren und Amira Pocher kennen sich seit Längerem, leben beide in Köln, haben dasselbe Management und standen auch schon gemeinsam auf der Bühne, wie "t-online.de" und "RTL.de" berichteten. Wie eng ihre Freundschaft ist, wusste bisher niemand.

Oliver Pocher schießt hämische Breitseiten gegen Amira und Christian Düren

Amiras Ex Oliver Pocher reagierte sofort auf die ersten Meldungen. Er postete ein Video aus einem Kinderparadies, in dem er mit den beiden gemeinsamen Söhnen spielte. Er wies auf den anstehenden abendlichen Auftritt in Aachen hin und ergänzte: "Alle Leute aus Düren sind natürlich auch recht herzlich eingeladen, das ist direkt um die Ecke." Stimmt, die Stadt Düren ist rund 40 Kilometer von Aachen entfernt. Im nächsten Beitrag zeigte Pocher ein Ortsschild von Düren und schrieb dazu, er sei für seine Show sehr motiviert.

Oliver Pocher ätzt gegen "taff"-Moderator Christian Düren

Pocher schob wenig später gleich noch einen weiteren Post nach. Ein Bild, auf dem Amira Pocher und Christian Düren in trauter Runde mit Moderator Amiaz Habtu und Mentalist Philo Kotnik zu sehen sind. Düren legt kumpelhaft den Arm um Amiras Schulter. Pocher schreibt zu dem Schnappschuss, der offensichtlich älter ist und den er auf der Instagram-Seite von Amiaz Habtu screenshottete: "Einfach nur Freunde, die sich mal treffen … Der Christian Düren ist da sehr selbstlos … Der würde, solange er in festen Händen ist, seine festen Hände im Griff haben …"

Oliver Pocher scheint sehr verletzt. Amira Pocher schien in Kapstadt dagegen sehr glücklich.