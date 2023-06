Austin Butler: DIESE Promi-Damen hat der "Elvis"-Star schon gedatet

Das Wichtigste in Kürze Model Kaia Gerber ist die Frau an Austin Butlers Seite.

Seine Ex Vanessa Hudgens aber trieb ihn zu der "Elvis"-Rolle.

Über eine Affäre mit seinem "Elvis" Co-Star wird gemunkelt.

Austin Butler zeigt sich glücklich auf den roten Teppichen Hollywoods. Cindy Crawfords Tochter Kaia Gerber ist die Schönheit an seiner Seite. Neun Jahre lang war der "Elvis"-Schauspieler aber mit einer anderen zusammen.

Austin Butlers Single-Abenteuer nach Beziehung zu Vanessa Hudgens

Mit der "High School Musical"-Schauspielerin Vanessa Hudgens (34) war Austin Butler (31) ganze neun Jahre zusammen. Der Daily Mail zufolge, lernten sie sich sogar am Set von "High School Musical" kennen. Damals war Hudgens aber noch mit Zac Efron (35) liiert. Nach der Trennung 2010 wendete sich Vanessa Hudgens an ihren guten Freund Austin Butler und ein Jahr später waren diese beiden dann ein Paar. In den neun Jahren zusammen wurden sie von ihren Fans als Traumpaar gefeiert. Auf Instagram lebten sie ihre Beziehung sehr offen aus. Die plötzliche Trennung ließ viele Fans irritiert zurück, denn Austin Butler und Vanessa Hudgens selbst äußerten sich nicht zu den Gründen.

Man kann nur spekulieren, dass eventuell Butler's Co-Star Olivia DeJonge etwas damit zu tun haben könnte. Die Australierin spielte seine Ehefrau Priscilla Presley in dem "Elvis"-Biopic und dem Duo wird eine heiße Affäre in den Monaten des Drehens 2020 nachgesagt. Bestätigt wurden diese Gerüchte nicht.

Ein Jahr später im Sommer 2021 wurde Austin Butler in London gesichtet. Knutschend soll er mit Lily-Rose Depp durch die britische Hauptstadt geschlendert sein. Ob die beiden wirklich eine Romanze verband, ist aber nicht bestätigt. Lily-Rose Depp dagegen zeigte sich kürzlich auf Instagram glücklich über ihre Beziehung mit der Rapperin 070 Shake.

Kurz danach fing wohl seine Beziehung mit Kaia Gerber an. Die Tochter des Supermodels Cindy Crawford und des Geschäftsmanns Rande Gerber, tauchte 2022 bei der Met Gala in New York am Arm des "Elvis"-Schauspielers auf. Während der Awards-Saison in Hollywood begleitete Kaia ihn auf jedem roten Teppich. Und auch zu der Beerdigung von Lisa-Marie Presley, der Tochter Elvis Presleys, begleitete Kaia ihren Austin.

Diese Freundin machte Austin klar, dass er Elvis spielen muss

Bei einem Actor's Roundtable vom "Hollywood Reporter", erzählt Austin Butler zunächst wie er mit einer Freundin Auto fuhr, als der Elvis Song "Blue Christmas" im Radio kam und Butler anfing mitzusingen. Voller Staunen drehte sie sich zu ihm und sagte "Du musst Elvis spielen." Einen Monat später kam die Nachricht, dass Baz Luhrmann (60) an einem Elvis-Film arbeitet und die gleiche Freundin nahm Austin am Klavier auf, wie er "Unchained Melody" performte. Aufmerksame Fans merkten schnell, das muss Vanessa Hudgens gewesen sein.

Denn Hudgens erzählte schon 2019, als das Paar noch zusammen war, in der US-Talkshow "Live with Kelly and Ryan", dass sie in Austin den perfekten Elvis erkannte. Sie motivierte ihn also für die Elvis-Rolle vorzusprechen. Seine diesjährige Oscar-Nominierung hat Austin Butler wohl also auch seiner Ex-Freundin zu verdanken.