Beziehungs-Aus bei Chiara Ferragni und Fedez: "Schwierige Jahre"

Gerüchte gibt es seit Monaten, nun ist es offiziell: Der italienische Rapper Fedez (34) hat die Spekulationen beendet und verkündet, dass er und seine Ehefrau Chiara Ferragni (36) sich getrennt haben. Was hat zu diesem Schritt geführt?

Trennung nach schweren Zeiten

Nach monatelangen Spekulationen enthüllte der Rapper Fedez während eines emotionalen TV-Auftritts in der Sendung "Belve" beim Sender Rai 2 unter Tränen, dass er und seine Ehefrau sich getrennt haben.

Das einstige italienische Traumpaar, das zwei gemeinsame Kinder hat und in Mailand lebt, hat zuletzt eine schwere Zeit durchmachen müssen. Bei Fedez ist 2022 ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse gefunden und operiert worden. Im Oktober musste er wegen innerer Blutungen notoperiert werden. "In dieser Beziehung haben wir eine Krankheit durchgemacht, drei schwierige Jahre, die wir leider nicht überstanden haben", sagte Fedez, der bürgerlich Federico Leonardo Lucia heißt, in der Sendung.

Im Clip: Alle Infos zur Trennung von Chiara Ferragni und Fedez

Chiara bleibt "wichtigste Frau" für Fedez

Der Rapper wolle keine schlechten Worte über die Mode-Influencerin verlieren, die er 2016 kennengelernt und 2018 geheiratet hat. "Was auch immer passiert: Chiara wird immer die Mutter meiner Kinder sein und immer die wichtigste Frau in meinem Leben - unabhängig davon, ob die Liebe weitergeht oder nicht", erzählte er unter Tränen weiter. Er hoffe, dass sich die Stimmung nun "entspannen" könne.

Chiara Ferragni zählt mit fast 30 Millionen Fans auf Instagram (Stand 11. April, 11:20 Uhr) zu den einflussreichsten und prominentesten Mode-Influencerinnen. Im Jahr 2017 kürte das "Forbes"-Magazin sie gar zur "einflussreichsten Influencerin der Welt".

Selbst bei GNTM trat Chiara Ferragni 2020 als Gastjurorin neben Heidi Klum (50) auf und unterstützte diese bei ihrer Entscheidung in Folge 12.

