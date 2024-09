Bill und Tom Kaulitz haben ihren 35. Geburtstag gefeiert - und wie! Mit einem Feuerwerk aus Glitzer, unzähligen Ballons und einer XXL-Torte zelebrierten die Musiker ausgelassen in der Schweiz.

Am Samstagabend stand Tokio Hotel noch auf dem "Summerdays Festival" auf der Bühne. Anschließend ging es sofort weiter in den Züricher Icon-Club, wo der Countdown zum Geburtstags-Doppelpack feierlich runtergezählt wurde. Doch die Kaulitz-Zwillinge wären wohl kaum die Kaulitz-Zwillinge, wenn damit die Party schon beendet wäre.

Bill und Tom Kaulitz: So wild feiern sie ihren 35. Geburtstag

Schon in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hatten die beiden angekündigt, ihren Geburtstag über zwei Tage zu feiern. Gesagt, getan: Nach der ausgelassenen Party in der Nacht auf den 1. September ging es am Sonntag zunächst in das Lokal "Fischer's Fritz" auf eine schicke Garten-Party. Nach Angaben des "Schweizer Tagesanzeiger" soll hierfür das gesamte Gebiet sogar mit Sichtschutz abgesperrt worden sein.

Toms Ehefrau Heidi Klum gewährte dennoch einige Einblicke und dokumentierte die Feierlichkeiten mit Freunden und Familie eifrig in ihrer Instagram-Story. Auf einem Boot ging der Geburtstag schließlich per Spritztour über den Zürichsee weiter. Tom Kaulitz ließ es sich anschließend nicht nehmen, im Hintergrund das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg zu verfolgen.

Und richtig niedlich wurde es dann auch noch: Denn die beiden Hunde von Heidi und Tom mussten zwar leider in Los Angeles bleiben, gratulierten aber per Foto posierend hinter einem Schild mit der Aufschrift "Happy Birthday Dad! (And Uncle Bill) We love you!", wie in der Instagram-Story von Heidi Klum gezeigt wird.

Von der wilden Geburtstagssause könnte bald noch einiges mehr zu sehen sein. Denn in der Instagram-Story vom Schweizer Designer und Geburtstags-Gast Yannik Zamboni fällt auf, dass im Hintergrund der Feier eine Kamera-Crew filmt. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel "Kaulitz & Kaulitz" haben also begonnen und dokumentieren in der kommenden Ausgabe wohl die große Party des Musiker-Duos.

