Bushido: Seine Frau Anna-Maria Ferchichi wurde ausgeraubt

Schock für Anna-Maria Ferchichi (42). Wie sie in einer Instagram-Story berichtete, wurde die Frau von Rapper Bushido (45) bestohlen.

Nach dem Ende der Comeback-Tour ihres Mannes ist die ganze Familie Ferchichi wieder in ihrer Wahlheimat Dubai gelandet. Beim Auspacken stellte die Achtfach-Mama fest, dass ihre Ersatzhandtasche fehlte. Und in dieser Tasche sei ihr Schmuck gewesen. Nun seien Kostbarkeiten in Höhe eines sechsstelligen Betrags weg.

Doch nicht nur der materielle Verlust beschäftigt Anna-Maria Ferchichi. Am schlimmsten ist für sie die "menschliche Komponente", wie sie bei Instagram schreibt. "Bin richtig enttäuscht", so die Schwester von Sängerin Sarah Connor (43).

Anna-Maria Ferchichi trauert besonders einem Schmuckstück nach. Einem Ring, den ihr Bushido zur Geburt der Drillinge Amaya, Leonora und Naima (2) geschenkt hatte. Dabei handelt es sich um einen Trinity-Ring, also ein Schmuckstück, das aus drei verschlungenen Ringen besteht. Einer war aus Gold, einer aus Weißgold und der dritte aus Roségold. Jede Farbe steht für eines der Mädchen. "Ich habe so sehr daran gehangen. Es hat einen Wert, den man nicht bezahlen kann", schrieb sie bei Instagram.

Anna-Maria Ferchichi über den Diebstahl: "Beschissenes Gefühl"

Den Verlust beschreibt sie als "beschissenes Gefühl". Einen neuen Trinity-Ring zu Ehren der Kinder zu kaufen, komme für die Influencerin nicht infrage. Es wäre einfach nicht dasselbe Gefühl.

Noch gibt es Hoffnung. Ein Koffer, den sie am Flughafen vergessen hatte, ist noch nicht in Dubai angekommen. Doch Ferchichi ist sich sicher, dass ihre Handtasche mit dem Ring nicht darin war. In welchem Hotel die Tasche abhandenkam, kann sie nicht mehr rekonstruieren.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido alias Anis Mohamed Youssef Ferchichi sind seit 2012 verheiratet. Gemeinsam hat das Paar sieben Kinder, die Drillinge komplettierten 2021 die Familie. Aus einer vorangegangenen Ehe hat Anna-Maria Ferchichi einen weiteren Sohn.