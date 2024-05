"Big Brother"-Star Iris Klein (56) schwebt auf Liebeswolke sieben und genießt ihr neues Glück mit Stefan (47). Aber ihre Tochter, Daniela Katzenberger (37), traut der Sache noch nicht so richtig. "Ich bin von Natur aus extrem skeptisch", erklärte sie.

Daniela Katzenberger will keine Liebesspielverderberin sein: Sie wolle nicht das "A…hloch spielen", das ihrer Mama "die rosarote Brille vom Schädel reißt", erklärte "die Katze" auf ihren Instagram-Account (2,2 Millionen Follower:innen). Vielmehr hoffe sie von Herzen, dass "es dieses Mal was Gescheites ist. Der scheint auch echt ein netter Typ zu sein." Aber Katzen sind eben misstrauisch: "Ich bin von Natur aus extrem skeptisch."

Dabei denkt sie vor allem an ihre kleine Tochter Sophia - und an ihre eigene Kindheit.

Im Clip: Das sagt Daniela Katzenberger über Iris' neue Beziehung

Daniela Katzenberger: Bei jedem Neuen musste sie die Schule wechseln

Ihre Skepsis habe vielleicht mit eigenen Kindheitserinnerungen zu tun, räumte Katzenberger ein. "Immer wenn meine Mutter einen Freund hatte, mussten wir den kennenlernen. Wir konnten uns als Kinder dem nicht so richtig entziehen. Und immer wenn die Beziehung dann zu Ende war, mussten wir umziehen und ich musste gefühlt 20-mal die Schule wechseln."

Das hinterließ wohl Spuren. "Ich bin von Natur aus skeptisch. Die Leute, die mich in meinem Privatleben umgeben, das ist ein ganz kleiner, enger Kreis. Und ich vertraue auch niemandem außer dem Lucas und mir selber." Ihre Mutter sei da ganz anders veranlagt: Iris sei "extrem kontaktfreudig" und lasse "generell jeden in unser Wohnzimmer und unseren engen Kreis", erklärt Daniela.

Der neue Opa: Daniela Katzenberger lässt sich Zeit

Eine große Rolle spiele für sie vor allem ihre Tochter Sophia (8). "Für Sophia war Peter immer der Opa. Ich will mir sicher sein, dass das was Festes ist und das Kind nicht etwa drei, fünf oder acht 'Opas' im Jahr kennenlernt." Rund 20 Jahre waren Iris und Peter Klein (57) glücklich, bevor ihre Liebe mit einem gewaltigen Knall im vergangenen Jahr endete, weil sich Peter und Yvonne Woelke (42) in Australien am Rande des Dschungelcamps angeblich viel zu nah kamen.

Katzenberger habe es deshalb nicht eilig, den neuen Mann an Iris' Seite kennenzulernen. "Wenn es für immer ist, haben wir ja sowieso Zeit, um uns da erst mal zu beschnüffeln", meinte sie auf Instagram. Iris Klein bestätigte die Zurückhaltung ihrer Tochter. "Sie möchte noch ein bisschen warten", sagte sie im Interview mit "Bild".