Das Wichtigste in Kürze Daniela Katzenberger zählt zu den bekanntesten Reality-TV-Stars Deutschlands.

Ihre Follower lässt sie fast täglich an ihrem Alltag teilhaben. Doch auf die sonst so gut gelaunte Dani müssen ihre Fans aktuell verzichten, denn seit einigen Wochen geht es ihr überhaupt nicht gut. Was mit dem TV-Star los ist, erfahrt ihr hier.

Daniela Katzenberger macht momentan eine schwere Zeit durch. Offenbar ist auch keine Besserung in Sicht. Auf Instagram versetzt die Influencerin ihre Follower nun in Sorge, als sie plötzlich Fotos aus dem Krankenhaus teilt. Was ist bei Dani nur los?

Seit rund zwei Wochen kämpft die Frau von Lucas Cordalis schon gegen eine hartnäckige Erkältung. Vor allem der Husten macht ihr ziemlich zu schaffen, wie sie am Dienstag ihren 2,2 Millionen Instagram-Fans mitteilt. "Das ist jedes Mal, als wenn jemand mit einem Messer da reinsticht", schildert sie in ihrer Story. Obwohl sich Dani die ganze Zeit ausruht, wird es einfach nicht besser. Die 36-Jährige will aber positiv bleiben und hofft, dass es am nächsten Tag trotz der Erkältung endlich wieder bergauf geht.

Daniela Katzenberger liegt im Krankenhaus

Die gewünschte Genesung über Nacht bleibt aber aus. Stattdessen scheint es Dani nur noch schlechter zu gehen. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht sie nun drei Fotos, die sie im Krankenhaus zeigen - und sorgt damit für einen Schock bei ihren Fans. Auf den Bildern hängt der TV-Star am Tropf und wirkt sehr schwach. Dazu schreibt sie:

Die Follower sind deshalb total besorgt. Was ihr genau fehlt, gibt Dani allerdings nicht preis. Fest steht aber, dass sie alles daran setzen will, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden. Denn: Sie will gleich wieder ihrer Arbeit nachgehen. Am Freitag steht bereits der nächste TV-Dreh an.

Iris Klein und Daniela Katzenberger unterstützen sich

Für die Unterstützung ihrer Mutter Iris Klein ist die gebürtige Ludwigshafenerin in dieser Zeit umso dankbarer. Die TV-Bekanntheit kümmert sich liebevoll um ihre Tochter - und das, obwohl es ihr selbst nicht gut geht. Erst vor wenigen Wochen haben Iris und ihr Mann Peter Klein sich nach fast 20 Jahren Ehe getrennt. Der Grund? Im Januar kamen Gerüchte auf, dass der 55-Jährige angeblich eine Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke hat. Kurz darauf gestand Peter in einem Statement, dass er sich tatsächlich in Yvonne verliebt hat.

Nach der Trennung stehen Iris ihre Töchter Jenny Frankhauser und Daniela natürlich zur Seite. "Im Moment verbringe ich halt sehr viel Zeit mit meiner Mutter. Muss sie ein bisschen aufpäppeln", erklärt Dani wenige Tage vor ihrem Klinikaufenthalt in ihrer Story.

Für das Verhalten ihres Schwiegervaters findet die ehemalige "The Masked Singer"-Teilnehmerin jedenfalls klare Worte: