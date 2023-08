Jamie Foxx: Nach Klinikaufenthalt wurde der Marvel-Star jetzt bei einem Date entdeckt!

Jamie Foxx wurde Anfang April nach einem "medizinischen Notfall" in ein Krankenhaus eingeliefert. Vor wenigen Wochen konnte der Schauspieler die Klinik wieder verlassen. Auf Instagram betonte der Marvel-Star vor wenigen Tagen noch, dass er sich langsam wieder "wie er selbst" fühle. Kurze Zeit später wurde Jamie Foxx nun sogar bei einem Date gesichtet!

Jamie Foxx genießt ein Dinner mit unbekannter Frau

Nach seinem langen Klinikaufenthalt scheint Jamie Foxx nun langsam wieder in seinen Alltag zurückzufinden. Am Mittwoch wurde er von Paparazzi bei einem Date erwischt. Die Bilder zeigen ihn und eine unbekannte Dame, mit der Jamie schon vor seinem Krankenhausaufenthalt viel Zeit verbracht hatte, beim Verlassen des Promi-Restaurants Nobu in Malibu.

Der Marvel-Star trug während des Dinners ein Flanellhemd und Jeans. Sein lässiges Outfit rundete er mit einem Hut und einer Sonnenbrille ab. Jamies Begleitung setzte dagegen auf ein beigefarbenes Kleid und kombinierte dazu eine goldene Halskette und eine schwarze Clutch. Auf den Paparazzibildern, die "DailyMail" vorliegen unterhielten sich die beiden angeregt und schienen viel Spaß miteinander zu haben. Offenbar scheint es Jamie Foxx also endlich wieder besser zu gehen.

Freunde sind besorgt um Jamie Foxx

Geht es Jamie Foxx etwa doch nicht besser? Gegenüber "The National Enquirer" meldeten sich vor wenigen Tagen Bekannte aus dem Umfeld des Marvel-Stars zu Wort und zeigten sich besorgt.

Jamie ist beinahe gestorben und war seitdem nicht mehr er selbst. Insider, , 2023

Der Quelle zufolge habe sich Jamie Foxx nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus sehr verändert und verhalte sich wie ein anderer Mensch.

Ob an den Gerüchten wohl etwas dran ist? Eigentlich hatte der Hollywoodstar ja erst kürzlich betont, dass er langsam wieder zu sich zurückfindet.

Jamie Foxx findet langsam zu sich selbst zurück

Auf seinem Instagram-Kanal meldete sich Jamie Foxx vor Kurzem erneut bei seinen Fans. Er teilte eine Fotoreihe von sich und machte in der Bildunterschrift deutlich, dass er nach seinem medizinischen Notfall langsam wieder zu sich selbst zurück findet. "Ihr seht einen Mann, der dankbar ist", schrieb er. Und weiter:

Ich fange endlich an, mich wie ich selbst zu fühlen. Jamie Foxx, , 2023

Zudem bedankte er sich einmal mehr bei der Unterstützung seiner Fans und seiner Familie. "Es war eine unerwartete dunkle Reise... aber ich kann das Licht sehen", notierte der Oscarpreisträger.

Warum Jamie Foxx damals ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist bis heute jedoch nicht bekannt.

Jamie Foxx dankt seiner Schwester mit rührenden Worten bei Instagram

Immer wieder machte Jamie Foxx in den vergangenen Wochen deutlich, wie dankbar er für die Unterstützung seiner Schwester Deirdra Dixon ist. Zu ihrem Geburtstag widmete er ihr einen rührenden Gratulations-Post auf Instagram. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Schwester", schrieb er auf seinem Account. Seine Schwester sei "magisch, wunderschön und eine mutige Löwin".

Doch dann schlug der Hollywood-Schauspieler plötzlich ernste Töne an und kam auf seinen medizinischen Notfall im vergangenen April zu sprechen:

Ohne dich wäre ich nicht hier. Hättest du nicht die Entscheidungen getroffen, die du getroffen hast, hätte ich mein Leben verloren. Jamie Foxx, , 2023

Die Fans waren von dem emotionalen Geburtstags-Posting ganz gerührt und sendeten Deirdra in den Kommentaren zahlreiche Glückwünsche.

Nach Krankenhaus-Aufenthalt: Jamie Foxx meldet sich zum ersten Mal zu Wort

Viele Fans sorgen sich schon seit April um den Gesundheitszustand von Schauspieler Jamie Foxx. Doch vor wenigen Wochen brach er bei Instagram das Schweigen und meldete sich erstmals zu Wort. Im Video sprach er emotional zu seinen Follower:innen: "Ich habe etwas durchgemacht, wovon ich dachte, dass ich es nie erleben würde."



Der 55-Jährige wisse, dass sich viele große Sorgen um ihn gemacht hätten und auch auf Neuigkeiten zu seiner Gesundheitslage warteten. Foxx offenbarte, dass er sich bewusst nicht der Öffentlichkeit gezeigt habe: Er wolle gesehen werden, wenn er eine gute Zeit hat, feiert, scherzt und einen Film oder eine TV-Show macht - und "nicht, dass ihr seht, wie die Schläuche aus mir raushängen", um dann womöglich herausfinden zu wollen, "ob ich es schaffen würde."

Im Video nahm er zudem zu den wilden Gerüchten und kursierenden Spekulationen rund um eine mögliche Erblindung oder Lähmung Stellung. Der Oscar-Preisträger zeigte sich dafür mit nacheinander schielenden Augen, bewegte seinen Arm und bestätigte später grinsend, dass er ebenso wenig ein "Klon" sei.



Außerdem ging er darauf ein, dass ihm neben den Ärzten seine Schwester Deidra Dixon und Tochter Corinne das "Leben gerettet" hätten. Er sei von seiner Familie beschützt worden, indem sie die Details privat gehalten hätten. Nicht zuletzt machte er auch darauf aufmerksam, dass es keinen zweiten Videoteil geben würde: "Es ist, wie es ist. Wenn ihr mich jetzt auf der Straße seht und ich ab und zu in Tränen ausbreche, dann liegt das daran, dass es hart war". Foxx ergänzte daraufhin:

Aber jetzt bin ich wieder auf den Beinen, also werdet ihr mich draußen sehen. Jamie Foxx , 2023

Unter dem Video sind unzählige Kommentare von Fans und Berühmtheiten zu erkennen. Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson schrieb beispielsweise: "Ich werde dir Bärenumarmungen ohne Ende geben, wenn ich dich wiedersehe." Auch Will Smith hinterließ scherzende und rührende Worte: "Wer schneidet hier Zwiebeln? Ich liebe dich, Foxx! Dein Licht wird gebraucht und anerkannt, genau jetzt". Und Michael B. Jordan sowie Justin Timberlake kommentierten "Ich liebe dich".

Jamie Foxx wurde erstmals nach Klinikaufenthalt gesichtet

Jamie Foxx befindet sich offenbar auf dem Weg der Besserung! Anfang Juli wurde der Hollywoodstar zum ersten Mal nach seinem Aufenthalt im Krankenhaus wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Er machte eine Bootstour auf dem Chicago River. In einem Clip, der "TMZ vorliegt", ist zu sehen, wie Jamie Foxx lachend winkt, während ihm Passagiere eines anderes Bootes zujubeln. Laut Informationen des Magazins war er während der Bootsfahrt in Begleitung von mehreren Freunden und Familienmitgliedern.

Die Fans sind jedenfalls total erleichtert, den Schauspieler endlich wieder zu Gesicht zu bekommen. "Es tut gut zu sehen, dass es ihm besser geht" und "Endlich geht es ihm besser! Ich habe so lange darauf gewartet", schrieben nur zwei von vielen Nutzer:innen unter einem Beitrag auf Twitter.

Im Clip: Mehr Infos zu Jamie Foxx' gesundheitlichem Zustand:

Jamie Foxx befindet sich in einer Reha-Klinik

In den vergangenen Monaten kämpfte sich Jamie Foxx in einer Reha-Klinik zurück ins Leben. Wie ein Insider gegenüber "Radar" preisgab, soll er dort auch wieder das Laufen lernen. "Jamie wird in einem der besten physischen Rehabilitationszentren des Landes behandelt. Die Einrichtung ist spezialisiert auf Physiotherapie-Programme zur Behandlung von Verletzungen oder körperlichen Beschwerden, die [...] das Laufen einschränken oder verhindern", meinte der Informant zu wissen. Weitere Informationen über sein Wohlbefinden sind derzeit jedoch nicht bekannt.

Jamie Foxx steht bald wieder vor der Kamera

Dass es Jamie Foxx wieder besser zu gehen scheint, wurde vor wenigen Wochen einmal mehr deutlich. Wie der US-amerikanische TV-Sender "FOX" publik machte, wird der Schauspieler bald wieder vor der Kamera stehen! Zusammen mit seiner Tochter Corinne wird er die neue Gameshow "We Are Family" moderieren. "Wir hoffen, dass diese Show den Zuschauern zu Hause genauso viel Spaß macht wie uns, als wir sie entwickelt haben", freuen sich die beiden. Wann genau die Show aufgezeichnet wird, ist bisher noch nicht bekannt. Im Jahr 2024 soll das Format aber an den Start gehen.

Jamie Foxx ist wieder zu Hause

Nachdem die Fans und Promi-Kollegen in den vergangenen Wochen sehr besorgt um Jamie Foxx waren, konnte seine Tochter Corinne endlich Entwarnung geben. Auf Instagram meldete sich die 29-Jährige in einem Statement zu Wort und stellte klar, dass ihr Vater längst wieder zu Hause sei:

Mein Vater hat das Krankenhaus vor Wochen verlassen und erholt sich. Corinne Fox, , 2023

Corinne sei sehr dankbar für den ganzen Support von Jamies Fangemeinde. "Danke an alle für die Gebete und die Unterstützung", schrieb die Schauspielerin in ihrer Story. Sie könne aber überhaupt nicht nachvollziehen, warum Insider sich immer wieder zum Gesundheitszustand ihres Vaters äußern, obwohl die Informationen überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen würden. "Es ist traurig zu sehen, wie die Medien verwahrlosen", meinte sie abschließend.

Zwischen Hoffen und Bangen: Familie sorgt sich um Jamie Foxx

Wie schlecht es wirklich um Jamie Foxx steht, machte ein Insider gegenüber "Radar Online" deutlich. "Seine Freunde und seine Familie hoffen das Beste - aber bereiten sich auf das Schlimmste vor", meinte die Quelle zu wissen. Der Schauspieler soll großes Glück haben, überhaupt noch am Leben zu sein. "Er würde nicht so lange im Krankenhaus bleiben, wenn es ihm gut gehen würde", so der Informant. Bleibt nur zu hoffen, dass es bald endlich positive Nachrichten von dem 55-Jährigen gibt.

Jamie Foxx meldet sich aus dem Krankenhaus

Im Mai meldete sich der Marvel-Schauspieler mit einer Nachricht auf Instagram. Jamie Foxx (55) bedankte sich bei seinen Fans und Freunden für die seelische Unterstützung, die ihm entgegengebracht wurde.

Ich schätze all die Liebe. Ich fühle mich gesegnet. Jamie Foxx , 2023

Seine Hollywood-Kollegen sind besorgt und beten für die Gesundheit des Schauspielers. Ansel Elgort (29), der mit Jamie Foxx in dem Film "Baby Driver" brillierte, kommentierte seinen Post aus dem Krankenhaus.

Du bist der Größte Jamie, bitte erhole dich schnell. Du bist ein Segen für diese Welt, wir brauchen dich darin. Ansel Elgort , 2023

Auch Kerry Washington (46), langjährige Freundin und Kollegin von Jamie Foxx, postete auf Instagram und machte klar, wie sehr sie den Schauspieler schätzt. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von einem innigen Moment zwischen ihr und Jamie.

Basketball Star LeBron James (38) meldete sich auch zu Wort.

Ich sende meine Gedanken und Gebete zum Himmel, mein Bruder @iamjamiefoxx !!!! Gute Besserung, komm bald wieder zu dir selbst! So Gott will. LeBron James , 2023

Jamies Medizinischer Notfall

Am 10. April 2023 wurde Jamie Foxx vom Set seines neuen Films "Back in Action" nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus gebracht. Seine Tochter Corinne Foxx veröffentlichte zwei Tage später ein Statement auf ihrem Instagram Account.

Wir wollten Ihnen mitteilen, dass mein Vater, Jamie Foxx, gestern eine medizinische Komplikation hatte. Zum Glück ist er durch schnelles Handeln und Sorgfalt bereits auf dem Weg der Besserung. Wir wissen, wie sehr er geliebt wird, und wissen Ihre Gebete zu schätzen. Die Familie bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Corinne Foxx , 2023

Der Film "Back in Action" wird wohl trotzdem weitergedreht, für Szenen mit Jamie Foxx wird ein Body-Double verwendet. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" am 23. April verriet der Schauspieler Nick Cannon (42) dann mehr zu dem Zustand von Jamie Foxx.

Ich weiß, dass es ihm so viel besser geht, weil ich gerade dabei bin, etwas Besonderes für ihn zu tun und ihm einen Gefallen zu tun. Ich kann nicht wirklich sagen, was es ist, aber es wird bald draußen sein. Ich zögerte, (...) auch nur darüber zu sprechen, aber er gab mir den Segen, also ist es eine schöne Sache. Er ist wach. Sie sagen, er ist wachsam, also lieben wir es. Nick Cannon , 2023

Am 3. Mai deckte Jamie Foxx dann auf, dass Nick Cannon als Moderator seiner Show "Beat Shazam" übernehmen wird. Dem Schauspieler geht es also besser, aber noch nicht gut genug, um wieder voll zu arbeiten.

