Emma Schweiger ist verliebt! Bei Instagram zeigt sie ihren Freund 

Eigentlich hält sich Schauspielerin Emma Schweiger über ihr Privatleben sehr bedeckt. Nun machte die Tochter von Til und Dana Schweiger aber mit einem seltenen Pärchenfoto deutlich, wie glücklich sie mit ihrem Freund ist.

Emma Schweiger postet Pärchenfoto mit ihrem Freund

Bei Instagram lässt Emma Schweiger ihre Community jetzt an ihrem Liebesglück teilhaben. Sie teilt ein Foto, auf dem sie zusammen mit einem Mann beim Coachella-Festival in Kalifornien zu sehen ist. Die beiden umarmen sich und verstecken ihre Köpfe unter einem Schal der Marke Burberry. Dabei wirkt es, als würden sie sich küssen. Passend dazu betitelt die Schauspielerin ihren Schnappschuss mit den Worten: "Liebende beim Coachella." Damit bestätigt Emma wohl auch, dass es sich bei dem Mann auf dem Bild tatsächlich um ihren Partner handelt.

Ihre Follower:innen freuen sich sehr über den kleinen Einblick. "So süß! Viel Glück euch" und "Freut mich so sehr für dich, Emma", schreiben zwei Fans.

Weitere Informationen über ihren Freund gibt sie jedoch nicht preis. Es ist nicht bekannt, wie lange die beiden zusammen sind oder wie ihr Partner heißt. Tatsächlich ist es sogar das erste Mal, dass die Tochter von Til und Dana Schweiger in ihrem Instagram-Feed ein Foto mit ihrem Liebsten postet. In ihrer Story bekam man ihren Partner in den vergangenen Jahren aber vereinzelt schon zu Gesicht. Die beiden scheinen also schon länger ein Paar zu sein.

Emma Schweiger legt viel Wert auf Privatsphäre

Emma Schweiger gibt über ihr Privatleben mittlerweile nicht allzu viel preis. Ob das mit dem frühen Ruhm in ihrer Kindheit verbunden ist? Als sie 13 Jahre alt war, zog sie mit ihrer Mutter nach Kalifornien, wo sie damals zur Welt kam. "Emma hat sich gewünscht, in die American High School zu gehen und ein bisschen Abstand von ihrer Berühmtheit zu haben. Und das hat ihr auch gutgetan", erklärte Dana Schweiger einst den Umzug gegenüber "RTL".

Auch Emma selbst äußerte sich im Jahr 2021 nach ihrer Rückkehr nach Deutschland zu der Entscheidung, in die USA zu ziehen. Die Auszeit von ihrem Leben in der Öffentlichkeit habe ihr damals sehr geholfen: "Ich habe das Schauspielen immer geliebt. Aber wenn man sich dann als junges Mädchen so Sachen über sich im Internet durchliest. Das hat mich damals immer sehr traurig gemacht hat", gab sie gegenüber "Bild" ehrlich zu. Und weiter:

In Amerika hat es niemanden interessiert, wer mein Vater ist. Dort war mein Leben komplett anonym. Emma Schweiger, , 2023

In den sozialen Medien meldet sich Emma nur sporadisch bei ihren Fans. Erst vor wenigen Tagen kehrte sie aus einer längeren Social-Media-Pause zurück und teilte eine Reihe von Bildern, auf denen sie eine coole Lederhose, ein schwarzes T-Shirt und eine hellgraue Baseballcap trägt. Die Fans waren begeistert. "Wow, die Bilder sehen alle wunderschön aus", schwärmte etwa ein Follower.