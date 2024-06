GNTM-Gewinnerin Sara Nuru: Auf Instagram bestätigt sie ihre zweite Schwangerschaft

Sara Nuru (34) hat aufregende Neuigkeiten: Die Unternehmerin und Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2009 erwartet ihr zweites Kind.

Noch ein weiteres Mal ...

Am Sonntagabend veröffentlichte sie die Aufnahme zu dem passenden Song von Britney Spears "Baby One More Time". In einem schwarzen Outfit zeigt sie sich darin zunächst frontal und dreht sich dann zur Seite, wobei ihr Babybauch sichtbar wird. Dazu kommentierte sie schlicht mit einem Küken-Emoji und der Nummer 2.

Schnee-Video auf Instagram

Im Februar 2023 verkündete Sara Nuru, dass sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat - ebenfalls per Video auf Instagram, das die frisch gebackene Mama bei einem Spaziergang mit Kinderwagen im Schnee zeigte. Den Beitrag kommentierte sie mit zwei Herz- und ebenfalls einem Küken-Emoji.

Erste Details zum Baby?

Weitere Details zur Geburt, zum Geschlecht des Babys oder zum Namen gibt sie nicht preis. Ihre erste Schwangerschaft hatte Nuru im September 2022 bei einem Gast-Auftritt in der "NDR Talk Show" öffentlich gemacht. Ihren Partner hält das Model aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist aber, dass sie im Herbst 2023 in Zürich geheiratet hat.

Promi-Glückwünsche für Sara Nuru

Zu der erneuten Schwangerschaft haben bereits einige Kolleginnen aus dem Showbusiness gratuliert. So schickte etwa Mandy Capristo (34) drei Smileys. Mit der Sängerin ist Sara Nuru seit vielen Jahren gut befreundet, erst vor Kurzem besuchte sie die für ein Mädelswochenende in Italien. Rebecca Mir (32), die zwei Jahre später an "Germany's Next Topmodel" teilnahm, schrieb: "Wie schön. Herzlichen Glückwunsch." Auch "GNTM"-Mitkandidatin von 2009 Ira Meindl (36) schickte Glückwünsche, Moderatorin Dunja Hayali (36) Herz-Emojis.