GNTM-Star Nikeata Thompson trennt sich von ihrem Verlobten

Das Wichtigste in Kürze Nikeata Thompson ist aktuell wieder bei der laufenden Staffel "Germany's Next Topmodel" am Start.

Im SAT.1-Frühstücksfernsehen offenbarte die Star-Choreografin nun ihre Trennung von ihrem Verlobten.

Wieso das einstige Liebespaar nun getrennte Wege geht, verriet die 42-Jährige nicht.

Normalerweise ist Nikeata Thompson als taffe Choreografin bei "Germany's Next Topmodel" bekannt. Doch nun ging sie mit einer traurigen Ankündigung aus ihrem Privatleben an die Öffentlichkeit: Die ehemalige Tänzerin ist wieder Single. Damit fällt die geplante Hochzeit mit ihrem Ex-Verlobten ins Wasser.

Nach Trennung von Freund: Kraft tanken auf Bali

Es sind krasse Worte, die Nikeata Thompson am Donnerstagmorgen im SAT.1-Frühstücksfernsehen wählte. Doch sie zeigen, wie schlecht es ihr in letzter Zeit erging. "Ich habe mich von meinem Verlobten getrennt", gab Nikeata Thompson ziemlich nüchtern in der Fernsehsendung bekannt. Doch so gefasst und bei sich wie sie bei dem Geständnis zum Liebes-Aus wirkt, war sie nicht immer. Vor lauter Schmerz habe sie sich Hals über Kopf in die Arbeit geworfen, bis es nicht mehr ging, berichtet sie: "Manchmal habe ich einfach keine Lust mehr. Ich habe ja eigentlich ein buntes Leben, aber ich war so müde."

Bevor sich die Akkus vollständig entluden, gönnte sich die 42-Jährige dann eine Auszeit, die sie so dringend nötig hatte. Kraft tankte sie unter anderem beim Surfen auf der indonesischen Insel Bali - eine "spirituelle Reise" für Nikeata Thompson, wie sie selbst beschreibt. Auf Instagram erinnert sie sich nun an diese folgenschwere Zeit und teilt ihre Erlebnisse mit ihren Followern. Eindrücklich schildert der GNTM-Star: "Nach einem Schicksalsschlag werde ich immer versuchen, etwas zu tun, das mich daran erinnert, wie stark mein Wille ist."

Einen Grund für Liebes-Aus mit Partner nennt sie nicht

Noch im Juni 2022 schien alles perfekt zu sein: Voller Stolz und Vorfreude teilte Nikeata Thompson damals ihre Verlobung mit ihrem Partner, dessen Name nicht bekannt ist, mit. In einem Clip, der mittlerweile nicht mehr abrufbar ist, hielt die Unternehmerin ihren Ring in die Kamera und erzählte, dass ihr Freund um ihre Hand angehalten habe. Dass sie dann mit "Ja" antwortete, brauchte sie nicht mehr zu erwähnen. Doch viel ist davon wohl nicht übrig geblieben.

Ob es böses Blut zwischen den beiden ehemaligen Liebenden gegeben hat und was der Grund für die Trennung gewesen ist, darüber machte Nikeata Thompson bei ihrem Fernsehauftritt keine weiteren Angaben. Fans des beliebten TV-Gesichts dürften trotzdem mit ihr fühlen. Mittlerweile gehe es ihr schon wieder viel besser, Fans können also beruhigt sein. "Es ist immer ein Auf und Ab im Leben", erzählte sie.

Nikeata Thompson: Das treibt sie aktuell um

Im Moment hat Nikeata Thompson wieder alle Hände voll zu tun. An der Seite von Fashion-Ikone und Superstar Heidi Klum ist die Choreografin wieder donnerstags ab 20:15 Uhr bei ProSieben in der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" zu sehen. Dort trainiert sie die Kandidatinnen und bereitet sie auf ihre große Rolle als Model vor. Seit 2017 gehört sie zum festen Ensemble der Unterhaltungsshow.

Wie Nikeata Thompson des Weiteren im Interview mit der "Bunten" verriet, hat sie gerade den Fußballsport für sich entdeckt. Viel Geld und Zeit würde die gebürtige Burminghamerin derzeit in einen Berliner Frauen-Kickerclub stecken. "Eine Freundin hat mir vom FC Viktoria erzählt und ich war sofort geflasht. Ich musste nicht lange überlegen, ich wusste sofort: Die möchte ich gerne unterstützen", berichtete die Sportbegeisterte in dem Gespräch. Na dann, allseits gut Kick, liebe Nikeata Thompson!