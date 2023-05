Star-Look von Nikeata Thompson: So stylt ihr den Maximalismus-Trend 2023 

Das Wichtigste in Kürze Nikeata Thompson ist Stage- und Personality-Coachin. Ihre Erfahrung als professionelle Tänzerin macht sie außerdem zur perfekten Choreografin.

Nikeata Thompson ist in der 9. Folge der 18. Staffel "Germanys Next Topmodel" als Jurorin zu Gast

Anzeige

Eine starke Attitude und pompöse Outfits - Nikeata Thompson ist nicht nur auf dem Red Carpet ein echter Hingucker. Wir zeigen die extravaganten Fashion Pieces der Star-Tänzerin und verraten euch, wie ihr die ausgefallenen Teile stylen könnt: für mehr Abwechslung in eurer Alltagsmode!

Anzeige

Anzeige

Das ist Nikeata Thompson

Wir kennen Nikeata Thompson von verschiedenen Red-Carpet-Auftritten und Fernsehshows, wie "Das Duell um die Welt". Seit ein paar Jahren ist sie aber auch ein fester Bestandteil der "Germanys Next Topmodel"-Familie. Jedes Jahr aufs Neue gibt sie den Models wertvolle Tipps für ein selbstbewusstes Auftreten und begeistert mit ihrer positiven Attitude. Und nicht nur das: auch ihre außergewöhnlichen Looks lassen uns jedes Mal staunen. Die Choreografin liebt vor allem XXL-Schnitte und -Schmuck. Wir haben euch fünf ihrer ikonischen Outfits mit übergroßen Fashion Pieces zum Nachstylen mitgebracht.

So sah Nikeata Thompson früher aus:

Anzeige

Glitzer-Perücke zum Oversize-Kleid wie Nikeata Thompson

In der 9. Folge der aktuellen Staffel GNTM nimmt Nikeata wieder neben Heidi Klum Platz und bewertet den Walk der Models. Und wie sollte es anders sein: Nikeata sieht wieder bombastisch aus. Vor allem ihre Glitzerstein-Perücke ist ein echtes Haar-Accessoire-Highlight. Dazu kombinierte sie ein Oversize-Kleid in Orange und mit den schwarzen Schnürstiefeln ein Paar absoluter Trend Boots. Das Besondere: Im Wind umspielt das durchsichtige Kleid die Silhouette der Personality-Coachin und verleiht dem Look sinnliche Leichtigkeit.

So machst du diesen Look von Nikeata alltagstauglich

Statt Glitzerstein-Perücke greift im Alltag lieber zu XXL-Haarschmuck wie einem funkelnden Haarreif. Oversize-Kleider im See Through Style sind diesen Sommer auch abseits der Strandpromenade angesagt - besonders in knalligen Farben. Tragt das Kleid mit Sandalen zu einem sommerlichen Stadtbummel oder mit einer schwarzen, engen Hose und Overknees für Drinks mit Freundinnen. Ein stilvoller Auftritt à la Nikeata Thompson ist euch damit sicher!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Pompöses Tüllkleid wie Nikeata Thompson

Was für ein himmlisches Outfit! Mit ihrem pompösen, engelsgleichen Tüllkleid zog Nikeata Thompson auf der Berlinale alle Blicke auf sich. Das Kleid des Labels Kaviar Gauche bestand aus mehreren Schichten und einer edlen Schleppe. Damit setzte Nikeata nicht nur ihre Beine perfekt in Szene, sondern sorgte mit ihren souveränen Posen für einen Red-Carpet-Auftritt, wie man ihn sonst nur von den Oscars kennt.

So stylst du Nikeatas Tüllkleid im Alltag

Eins ist sicher: mit so einem Modell zieht ihr alle Blicke auf euch. Am besten eignet es sich daher zu einer großen Feierlichkeit oder einem Social Event. Ein Besuch in der Oper oder eine Hochzeit sind hier ideal. Als Hochzeitsgast solltet ihr aber unbedingt eine andere Farbe auswählen, um nicht der Braut die Show zu stehlen. Kombiniert mit einer Designer-Tasche und hohen Schuhen rundet ihr den Look perfekt ab.

Gekonnt setzt sich Nikeata Thompson auf dem roten Teppich der Berlinale im weißen Tüllkleid von Kaviar Gauche in Szene. © picture alliance / Geisler-Fotopress

Anzeige

Anzeige

Oversize-Blazer wie Nikeata Thompson

XXL-Blazer sind einer der Fashion Trend des Jahres. Stars wie Leni Klum wissen bereits, wie wir dieses Fashion Piece am besten kombinieren. Doch er muss nicht immer klassisch geschnitten sein. Nikeata Thompson zeigt uns mit ihrem gestreiften Set aus locker geschnittenem Blazer mit außergewöhnlicher Form zum Rock mit Schnürdetail wie cool und lässig Zweiteiler-Outfits sein können. Wie gut, dass uns Nikeata mit solchen Looks inspiriert, in Sachen Mode selbst ein bisschen mutiger zu werden.

So trägst du diesen Oversize-Blazer im Alltag

Oversize-Blazer werten jedes Alltags-Outfit auf. Einen Blazer à la Nikeata Thompson mit großen Cut Outs könnt ihr mit einem engen Midirock kombinieren. Mit hohen Schuhen eignet er sich perfekt für eine Geburtstagsparty oder ein Date. Aber auch im Office könnt ihr diesen Blazer gut tragen, dann aber dezenter gestylt mit eurer Lieblingsjeans und einer weißen Bluse dazu.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

XXL-Kette wie Nikeata Thompson

Groß, größer, Nikeatas Kette. Auf den Maximalismus-Style schwört Nikeata nämlich nicht nur bei ihren Outfits. Auch bei Schmuck setzt sie auf imposante Stücke. Kürzlich erst präsentierte die Tänzerin eine goldene XXL-Kette auf Instagram. Dazu trug sie ein transparentes Kleid und einen schwarzen Blazer. Kommentare wie "Gorgeous" oder "So good" zeigten mal wieder, dass ihre Fans begeistert von ihrem Style sind - und wir natürlich auch! Vor allem da auch große Schlangenketten bei den Promis gerade voll im Trend liegen.

So stylest du die XXL-Kette für den Alltag

Eine Kette im XXL-Style ist immer ein toller Blickfang. Sei es zum Fransenkleid auf der Gartenparty oder casual mit Lederjacke und Jeans fürs Rockkonzert. Auf einfarbigen, besonders schwarzen, Oberteilen rückt die Kette übrigens nochmal mehr in den Vordergrund. Auf die Frage: "Wow, wo hast du die Kette denn her?" könnt ihr euch auch jetzt schon mal einstellen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

XXL-Creolen wie Nikeata Thompson

Creolen sind ein zeitloses Schmuckstück. Viele von uns haben sie bestimmt in verschiedenen Größen zu Hause. Nur vermutlich noch nicht in so riesiger Ausführung wie Nikeata Thompson. Dabei sehen ihre goldenen XXL-Creolen zusammen mit ihrem hautengen Kleid einfach nur mega aus. Zuletzt trugen auch Style-Ikonen Rihanna und Kendall Jenner die ausladenden Ohrringe. Nikeata weiß eben, was angesagt ist. Höchste Zeit, den Look nachzushoppen!

So stylst du die Creolen alltagstauglich

Beim Stylen der großen Creolen sind euch keine Grenzen gesetzt. Sie passen hervorragend zu einem mädchenhaften Look aus Kleid und Ballerinas. Zu Cargohose und Top wirken Creolen eher cool und machen euch startklar für einen Abstecher in die neue Szene-Bar. Traut euch auch gerne an farbige Creolen. Wie wäre es denn mal mit Grün kombiniert zu einem schwarzen Outfit. Kleiner Tipp zum Schluss: Verzichtet beim Tragen von XXL-Creolen auf anderen Schmuck. So sieht euer Outfit nicht zu überladen aus und ihr setzt den Fokus allein auf eure besonderen Ohrringe.