GNTM-Star Theresia Fischer verrät: SO viel Geld hat ihre zweite Beinverlängerung gekostet

Das Wichtigste in Kürze In der 14. Staffel von "Germany's Next Topmodel" machte Theresia Fischer mit ihrer extrovertierten Art auf sich aufmerksam.

Das Model hat sich bereits zum zweiten Mal die Beine durch eine schmerzhafte Operation verlängern lassen.

Jetzt spricht Theresia Fischer offen darüber, wie viel sie das Ganze gekostet hat.

Zwar konnte Theresia Fischer 2019 nicht den Titel "Germany's Next Topmodel" ergattern, doch ihre Teilnahme an der ProSieben-Show machte sie deutschlandweit bekannt. Es folgten zahlreiche TV-Auftritte, unter anderem nahm sie an der SAT.1-Show "Promi Big Brother" teil. Auch auf Instagram teilt das 30 Jahre alte Model gerne ihren Alltag mit ihren Fans. Vor wenigen Wochen zeigte sie die Ergebnisse ihrer zweiten operativen Beinverlängerung. Jetzt verrät Theresia auch, wie viel sie insgesamt dafür bezahlt hat.

Theresia Fischer spricht offen über die Gesamtkosten ihrer Beinverlängerung

Zwei Operationen hat Theresia Fischer mittlerweile hinter sich und scheint endlich zufrieden mit der Länge ihrer Beine zu sein. Gegenüber "Bild" verrät sie nun erstmals, wie viel sie das Ganze gekostet hat. Für die beiden OPs zahlte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin insgesamt 112.000 Euro. Hinzu kommen 14.000 Euro für zwei Nagelentfernungen, 12.500 Euro für Physiotherapie, 4.500 Euro für Osteopathie sowie 3.000 Euro für verschiedene Medikamente. Insgesamt hat sie für ihre langen Beine also über 146.000 Euro ausgegeben. "Ich habe übrigens jeden Cent selbst gezahlt, von meinen Modelgagen", stellt sie im Interview klar.

Dass sie für die Eingriffe viel Kritik bekommt, kann die Influencerin nicht wirklich nachvollziehen. "Das verletzt mich sehr, ich habe mit der Beinverlängerung zu mir selbst gefunden, endlich mein altes Mobbing-Trauma überwunden. Und nun werde ich wieder gemobbt. Warum bin ich nur so viel Hass ausgesetzt?", zeigt sie sich gegenüber "Bild" ganz geknickt.

Im Video: So sieht Theresia Fischer nach ihrer zweiten Beinverlängerung aus

"8,5 cm + 5,5 cm = 14 cm": Theresia Fischer zeigt Ergebnisse ihrer jüngsten Beinverlängerung

Auf Instagram postet Theresia Fischer ein Foto, das sie mit merklich verlängerten Beinen zeigt. Die Wunden des operativen Eingriffes sind noch zu sehen. Zudem fügt das Model Röntgenaufnahmen an, die die schmerzhafte Prozedur der gebrochenen und gestreckten Knochen zeigen. Dazu schreibt Theresia:

8,5cm + 5,5cm = 14cm ‼️ 1 Jahr nach meiner 2. Beinverlängerung ist vergangen. Ein Jahr voller Kraft, Energie und Durchhaltevermögen. Ein Jahr ohne #highheels . […] Theresia Fischer , 2023

2016 hatte Theresia ihre erste Beinverlängerung im Oberschenkel, nun ihre zweite im Unterschenkel. Ganze 14 cm soll sie gewachsen sein, so Theresia weiter:

Von 1,70m bis 1,84m habe ich mich SELBSTSTÄNDIG vergrößert […]. Schmerzen hab ich nun keine mehr. […] Heute ist alles wieder komplett verknöchert! Theresia Fischer , 2023

Theresa schreibt, sie fühle sich "nun endlich wieder gut" in ihrem Körper. Sie fügt jedoch zum Ende ihres Posts an: dient nicht zum Nachmachen!

Followerinnen und Follower kritisieren Theresias Schönheits-OPs

Auch wenn sich für Theresia offensichtlich die Strapazen der Eingriffe gelohnt zu scheinen haben, ihre Fans zeigen sich besorgt. Eine Followerin schreibt:

Ich hoffe nur, dass, wenn du alt wirst, sich diese OP nicht rächt. Ich denke mal über kurz oder lang wirst du gesundheitliche Probleme bekommen, so in 20-30 Jahren und ob es dann das alles wert war? Instagram-Kommentar , 2023

Viele User:innen sehen das Posting in den Sozialen Medien kritisch. Sie befürchten, Theresia könne einen negativen Einfluss vor allem auf jüngere Followerinnen und Follower habe.

Andere User verteidigen Theresia hingegen:

Theresia hat diese Entscheidung getroffen und es ist auch völlig egal warum. Jeder hat seine Geschichte und seine Gründe, warum er gewisse Dinge macht. Ich finde dich sehr schön, egal ob längere oder kürzere Beine. Wichtig ist, dass du glücklich bist. Instagram-Kommentar , 2023

Ach meine liebe Theresia, egal ob mit langen oder kurzen Beinen, ich finde dich schön - von außen und vor allem von innen. Instagram-Kommentar , 2023

Über die wahren Gründe für die beiden Operationen lässt Theresia ihre Fans vorerst noch im Dunkeln. "Die werdet ihr noch früh genug erfahren", schreibt sie in den Post.

+++ Update vom 15.06 2023: So krass hat sich GNTM-Kandidatin Romina Palm verändert - Ihr Umstyling ! +++

+++ Update: 02.06.2023: Theresia hat kürzlich den Grund für ihre Beinverlängerung verraten. Alle Infos dazu findest du hier. +++

