GNTM 2023: DIESE Finalistin hat die meisten Instagram-Follower

17 Wochen lang haben die Kandidatinnen gekämpft, um ihrem Traum ein Stück näherzukommen - 5 haben es geschafft: Das GNTM-Finale. Wer wird wohl "Germany's Next Topmodel" 2023? Wir haben Nicole, Olivia, Vivien, Somajia und Selma im Netz unter die Lupe genommen und verraten euch, wer auf Instagram die Favoritin ist!

Am Donnerstag dürfen die 5 Finalistinnen ihr Können unter Beweis stellen. Im Finale kämpfen sie um den heißbegehrten Titel von "Germany's Next Topmodel". Da Social Media im Modelbusiness eine immer wichtigere Rolle spielt, haben wir uns ihre Instagram-Kanäle genau angeschaut. Wer hat auf Instagram die Nase vorn und ist die beliebteste unter den GNTM-Fans?



Auch viele von den ehemaligen Kandidatinnen lassen ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben. Wie es für die einstigen Modenaltwärterinnen nach ihrem Exit weiterging? Ida Kulis, Nina Kablitz, Coco und Co. verraten ihre Pläne nach ihrem GNTM-Aus.

Platz 5: Olivia

Die 22-jährige BWL-Studentin belegt mit 6.380 Follower:innen (Stand: 13. Juni 2023) den letzten Platz im Ranking der beliebtesten Finalistinnen 2023. Olivia sticht mit ihrer direkten und lebensfrohen Art hervor und zeigt diese Eigenschaften auch auf Instagram. Scrollt man durch ihren Feed, so fallen ihre knalligen Outfits und ihre Wandelbarkeit auf. Von kurzen bis langen Haaren und von sexy bis hin zu spaßigen Aufnahmen bietet sie ihren Follower:innen unterschiedlichsten Content. Neben Eindrücken aus ihrer GNTM-Zeit postet sie auch gerne Selfies und Outfit-Fotos.

Platz 4: Somajia

Somajia zieht derzeit mit 12.200 Follower:innen (Stand: 13. Juni 2023) ins Finale und belegt somit Platz 4 unter den beliebtesten Finalistinnen. Die leidenschaftliche Tänzerin liebt es zu modeln und möchte zeigen, dass auch muslimische Mädchen das Zeug für den GNTM-Titel haben. Die 21-Jährige ist vor allem durch ihren starken Charakter und ihre quirlige, strahlende Art bekannt, was auch in der Modelwelt scheinbar gut ankommt. Zuletzt hat sie beim Harper's-Bazaar-Shooting überzeugt und erzielt eines der besten Bilder. Doch nicht nur fotografiert zu werden scheint ihr zu taugen, auch das Walking macht ihr sichtlich Spaß. So postet sie neben ausdrucksstarken Bildern gerne mal Reels wie ihren "Walk für diese Woche".

Platz 3: Vivien

Das halbbrasilianisches Curvy Model hat auf Instagram 23.500 Follower:innen (Stand 13. Juni 2023) und holt sich somit Platz 3 der beliebtesten Finalistinnen. Vivien möchte mit ihrer GNTM-Teilnahme beweisen, dass jede Frau auf ihre eigene Art und Weise schön ist – unabhängig von Konfektions- und Körpergröße oder Alter. Auf Instagram veröffentlicht sie Shooting-Bilder und gibt Einblicke in ihr Privatleben. Nicht zuletzt zeigt sie sich nackt in der Badewanne in Las Vegas. Ihre Fans sind wohl sehr begeistert und kommentieren "Ooh wow liebs" oder "Hot Hot Hot" mit Flammen-Emoji.

Platz 2: Nicole

Die Silber-Medaille für die beliebteste GNTM-Finalistin auf Instagram geht mit 33.900 Follower:innen (Stand: 13. Juni 2023) an Nicole. Sie stieß als 49-jährige Best-Ager-Model erst später mit anderen Nachzüglerinnen dazu und konnte schnell von sich überzeugen. Die humorvolle Finalistin hat schon vor ihrer GNTM-Teilnahme gemodelt und konnte bereits Erfahrung sammeln. Auf ihrem Instagram-Profil publiziert sie gerne Bilder und Videos mit einem Mix aus Outfit-Inspiration und Shootings, aber spricht auch über das Mama-Dasein als Model. Außerdem macht Nicole darauf aufmerksam, dass Alter keine Rolle spielen sollte und möchte als Inspiration für Frauen jeden Alters dienen.

Platz 1: Selma

Die Jüngste im Bunde holt sich mit 79.900 Follower:innen (Stand: 13. Juni 2023) den ersten Platz unter den beliebtesten GNTM-Finalistinnen. Die 19-jährige Berlinerin genießt es, in der Öffentlichkeit zu stehen und träumt schon immer vom Modeln. Ihre offene und lebensfrohe Art ist ansteckend, weshalb auch ihr neuer Look perfekt zu ihr passt: Mit der pinken Kurzhaarfrisur sticht sie direkt ins Auge. Selma hat sich mit ihrem professionellen Auftreten insgesamt 3 Jobs ergattert und nimmt sie ihre Instagram-Community auf Shootings und Kampagnen mit. Zusätzlich gewährt sie ihren Fans aber auch Einblicke in ihr Privatleben und speichert Events in ihren Highlights ab.