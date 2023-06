Das Wichtigste in Kürze Viola Beck begeistert ihre Fans mit neuer Kurzhaarfrisur.

Schon bei "Germany's Next Topmodel" landete Viola große Jobs.

Neben ihrem Studium arbeitet Viola fleißig weiter als Model.

Viola Beck aus der 17. Staffel "Germany's Next Topmodel" hat sich einem neuen Umstyling unterzogen. Ein radikaler Kurzhaarschnitt verhilft der Studentin zu neuen Modeljobs.

Fans diskutieren den Ultra-Kurzhaarschnitt

Schnipp, schnapp: Haare ab! Normalerweise bangen die "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen um ihre neue Frisur in der Umstyling-Episode der Castingshow. Viola Beck (23) hat ein Jahr nach ihrer Teilnahme in der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" schon wieder Lust auf ein Umstyling.

Auf ihrem Instagram Account teaserte die gebürtige Bremerin einen neuen Look in ihrer Story an. Sie zeigte sich beim Friseur mit einem "Vorher"-Bild. Die blonden Haare waren hier noch schulterlang. Kurz darauf zeigt sich das Model dann mit einem richtigen Kurzhaarschnitt. Was sie damit so alles anstellen kann, findet sie zusammen mit ihren Fans in Instagram-Reels heraus.

Violas Kurzhaarfrisur im Video:

Ihre über 40.000 Follower verfolgen ihre Umwandlung gespannt und haben gemischte Meinungen. So schreibt ein Nutzer unter ihrem Styling-Reel:

Ich fand die andere Frisur war so dein Markenzeichen, aber wird schon. Instagram-User , 2023

Andere Fans sind aber total begeistert und kommentieren mit Feuer-Emojis oder wie folgt:

Sieht voll Hammer aus! Instagram-User , 2023

Und manche geben Viola sogar Tipps, wann sie welche Frisur wo tragen soll:

Das hat Pepp. Würde ich bei der nächsten Fashionshow so tragen. Instagram-User , 2023

Insgesamt finden ihre Fans die Kurzhaarfrisur also gut und für ihren Modeljob scheint das erneute Umstyling genau das Richtige gewesen zu sein.

Haare ab für einen Modeljob

Auf ihrem TikTok-Account verriet Viola Beck dann, dass ihr Haarschnitt für einen Modeljob in Hamburg nötig gewesen sei. Eigentlich hatte sie geplant, ihre Haare wieder länger wachsen zu lassen, aber als Model muss man nun mal flexibel bleiben.

Das fröhliche Model, das nebenbei noch an ihrer Bachelorarbeit sitzt, freut sich nun selbst über ihren radikalen Kurzhaarschnitt. Ihren Followern kündigt sie an:

Ich werde in der nächsten Zeit mal ein paar neue Haarstylings ausprobieren. Viola Beck , 2023

Sicherlich wird Viola Beck in ihrer Laufbahn als Model noch oft ihren Look verändern. Toll, dass sie dabei so entspannt und locker bleibt. Es lohnt sich ja auch, denn schon bei "Germany's Next Topmodel" landete die Studentin Jobs bei Jean Paul Gaultier und Kilian Kerner.

Auch andere Ex-GNTM-Kandidatinnen haben sich weiterentwickelt: Das machen Fiona Erdmann, Anna Adamyan (ehemals Wilken) oder Natascha Beil heute!