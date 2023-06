Heidi Klum enthüllt ihr großes Ernährungs-Geheimnis: SO bleibt die GNTM-Jurorin schlank - ohne Diät

Das Wichtigste in Kürze Ein schlanker und durchtrainierter Body sind das Markenzeichen von Heidi Klum.

Nun hat das 50 Jahre alte Top-Model in einem Interview ihr Diät-Geheimnis verraten.

Und das erscheint überraschend simpel.

Anzeige

Heidi Klum ist eines der bekanntesten deutschen Models. Weltweit ziert sie die Cover der größten Modemagazine und moderiert zahlreiche TV-Shows. Neben ihrer blonden Mähne ist vor allem ihr makelloser Body eines ihrer Markenzeichen. Schlank und durchtrainiert, seit sie 1992 in Düsseldorf in einer Diskothek entdeckt wurde, zieht sie auf jedem roten Teppich die Blicke auf sich. Doch was ist das Beauty-Geheimnis der 50-Jährigen? Wie hält sie bis heute ihren Köper in Topform? Das hat sie nun verraten.

Ist das ihr Geheimnis? Nach dieser Uhrzeit ist Essen für Heidi Klum tabu

Im Interview mit dem US-amerikanischen Unterhaltungs-Nachrichtenmagazin "Entertainment Tonight" plaudert Heidi Klum auf einem Event über ihre täglichen Essgewohnheiten:

Ich habe keine spezielle Diät, ich esse nur sehr gesund. Am Morgen starte ich mit Smoothies. Ich habe vier Kinder, wir kochen gemeinsam viel – ich gehe selten auswärts essen. Wenn man auswärts isst, oder Essen bestellt, weiß man nicht was drinnen ist. Heidi Klum

Natürlich gönnt sich das Model ab und zu ein Essen in einem Restaurant, doch selbst kochen zieht sie vor. So weiß sie immer genau, welche Zutraten verwenden wurden und sie kann mit ihren Kindern gemeinsam Kochen. Weiter verrät Heidi Klum, dass sie drei Hauptmahlzeiten pro Tag esse. Zudem sind allzu späte Mahlzeiten für Heidi Klum tabu:

Meine letzte Mahlzeit ist um 18 Uhr, gemeinsam mit meinen Kindern. Das hilft sicher auch. Wenn man abends früher isst, hat der Körper Zeit zu verdauen. Das ist besser für deinen Körper. Heidi Klum

In einem Interview mir "Instyle" verriet Heidi zudem, dass sie auch dann und wann mal schwach wird und bei Fastfood und Süßigkeiten zugreift:

Wenn die Kids Pizza, Pommes, Burger oder Spaghetti Bolo futtern, genieße ich das auch mal. Ich nasche auch hin und wieder Süßes wie Eis oder Schokolade. Aber ich stopfe nicht ständig Sachen in mich rein, die dem Körper nicht gut tun. Klar ist es nicht immer leicht mit Kindern, die gern naschen, diszipliniert zu sein, aber ohne Willensstärke geht im Modelbusiness nichts! Heidi Klum

Anzeige

Anzeige

Heidi Klum zeigt sich mit XXL-Dekolleté in Cannes

Dass Heidi Klum stolz auf ihren Körper ist, zeigte das Model jüngst beim diesjährigen Cannes Filmfestival. Dort gewährte sie auf dem roten Teppich tiefe Einblicke: Mit sexy XXL-Dekolleté überließ sie wenig der Fantasie. Mit ihrem knallgelben Kleid begeistert das Supermodel im gewagten Engelslook.

Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes 2023 fanden vom 16. Mai bis zum 27. Mai statt. Neben Heidi Klum liefen jede Menge andere Stars und Sternchen für das Event über den roten Teppich, wie Scarlett Johansson, Lily-Rose Depp und Steve Carell.

Heidi Klum besuchte das berühmte Festival am 24. Mai zur Filmvorführung von „La Passion de Dodin Bouffant". Für Fotos auf dem roten Teppich ließ sie ihr wallendes, gelbes Kleid hochfliegen, um mit einem einzigartigen Engelslook zu beeindrucken. Kombiniert mit einem modernen Underboob- Dekolleté beweist Heidi, dass auch mit 50 Jahren ein sexy Look kein Problem für sie ist.

Seht im Video den Auftritt von Heidi Klum bei den Filmfestspielen von Cannes.

Dass sich Heidi Klum immer wieder gerne freizügig zeigt, ist kein Geheimnis. Ihren mehr als zehn Millionen Followern präsentiert sie sich bei Instagram regelmäßig in Bikini, Unterwäsche oder auch mal komplett nackt Die Fans jedenfalls sind immer wieder von Heidi Klums Mega-Body begeistert.

Das könnte dich auch interessieren: Aus diesem Grund stellt Heidi Klum bei Instagram die Kommentare aus. Außerdem: Figur-Geheimnis gelüftet - So hält sich Marvel-Star Scarlett Johansson fit! 90 Kilo leichter - Hollywood-Star John Goodman ist kaum wiederzuerkennen!