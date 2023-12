Jada Pinkett Smith spricht Klartext: So hat die Oscar-Ohrfeige ihre Ehe mit Will gerettet

Jada Pinkett Smith offenbart überraschende Folgen der Oscar-Ohrfeige ihres Mannes Will Smith. Die kontroverse Tat brachte ihre bereits gescheiterte Ehe auf ein neues Gleis.

Anzeige

Für Jada Pinkett Smith (52) hatte die berüchtigte Oscar-Ohrfeige ihres Gatten Will Smiths (55) gegen Chris Rock (58) positive Folgen. Dies sagte die Schauspielerin nun, fast zwei Jahre nach dem Vorfall, gegenüber "Daily Mail". "In jenem Jahr wäre ich fast gar nicht zur Oscar-Verleihung gegangen, aber ich bin froh, dass ich es getan habe", sagte Pinkett Smith zu der britischen Zeitung. Sie bezeichnete die Schelle als "heiligen Schlag", weil sie so viel Gutes mit sich gebracht habe.

Zur Erinnerung: Am 27. März 2022 schlug Will Smith auf der Bühne der Oscar-Verleihung Chris Rock ins Gesicht. Der Comedian hatte zuvor einen Witz über Jada Pinkett Smiths kahlen Kopf gemacht. Die Darstellerin hatte sich aufgrund krankhaften Haarausfalls eine Glatze geschoren. "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund", schrie Smith nach der Ohrfeige.

Kurz nach dem Eklat bekam Will Smith den Oscar für seine Hauptrolle in "King Richard" überreicht. Später wurde er aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die den wichtigsten Filmpreis der Welt verleiht, ausgeschlossen.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: So veränderte sich Jada Pinkett Smiths Ehe nach der Oscar-Ohrfeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Jada Pinkett Smith über Will Smiths Ausbruch: "Wer weiß, wo unsere Beziehung jetzt wäre"

"In dem Moment, in dem die Kacke am Dampfen ist, sieht man, wo man wirklich steht", sagte Jada Pinkett Smith nun über den Skandal und seine Nachwirkung. "Nach all den Jahren, in denen ich versucht habe, herauszufinden, ob ich Wills Seite verlassen würde, brauchte ich diesen Schlag, um zu erkennen, dass ich ihn nie verlassen werde", so die Darstellerin weiter. Und:

Wer weiß, wo unsere Beziehung jetzt wäre, wenn das nicht passiert wäre? Jada Pinkett Smith, , 2023

Denn was die Öffentlichkeit zum Zeitpunkt der Oscar-Ohrfeige nicht wusste: Jada Pinkett Smith und Will Smith waren de facto längst kein Paar mehr. Bereits 2016 hatten sie sich laut Pinkett Smiths kürzlich erschienener Biografie "Worthy" getrennt. Doch als Will Smith sie bei seiner Oscar-Tirade als seine "Frau" bezeichnete, habe das etwas in ihr ausgelöst. Das verriet Pinkett Smith schon im Oktober 2023 in der britischen "The One Show".

Wirklich als Ehepaar zusammengerauft hätten sie sich nicht, aber sie würden nun "auf eine Weise zusammenzuleben, die für uns funktioniert", so Pinkett Smith im Oktober.