"James Bond"-Produzentin will unbedingt Christopher Nolan für die neuen 007-Filme

Dass "Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan (53) ein Fan der "James Bond"-Filme und prinzipiell daran interessiert ist, auch mal einen Auftritt von 007 zu inszenieren, ist kein Geheimnis. Jetzt könnte es ganz schnell gehen - und sogar ein doppeltes Happy End geben.

Anzeige

"Bond-Produzentin Barbara Broccoli nimmt Nolan ins Visier." Das berichtet "World Of Reel", die Seite des gewöhnlich exzellent vernetzten kanadischen Journalisten und Filminsiders Jordan Ruimy. Demnach erfuhr Ruimy vom "ernsthaften Interesse Nolans, beim nächsten Bond Regie zu führen". Ruimy verkündete, dass es bereits Gespräche zwischen der Chefin der Produktionsfirma Eon und dem Regisseur gegeben habe, aber noch keine Einigung. Noch ein Hammer: Laut Ruimy soll der derzeit zwischen Eon und Nolan diskutierte Regie-Deal gleich zwei Bond-Filme umfassen.

Diese Themen rund um "James Bond" könnten dich auch interessieren:

Anzeige

Anzeige

Gespräche zwischen Nolan und Bond-Produzentin Broccoli fanden bereits statt

Schon bei "James Bond: Keine Zeit zu sterben" soll Christopher Nolan sehr konkret im Gespräch gewesen sein, die Regie zu übernehmen. Nolan habe demnach bestätigt, dass er sich schon damals mit Barbara Broccoli zu einem Gespräch getroffen und anschließend sogar die Handlungsidee mit Neal Purvis und Robert Wade entwickelt habe. Dann aber sei doch nichts aus dem Engagement geworden. Purvis und Wade schrieben - wie bereits seit 1999 ("Die Welt ist nicht genug") - das Drehbuch, Nolan wandte sich "Oppenheimer" zu.



Noch ist nicht endgültig klar, dass Nolan übernimmt. Es gibt kleinere Probleme, etwa erschwert der Autoren- und Schauspielerstreik in Amerika die Vorarbeiten, aber auch größere. Bekannt ist, dass Nolan bei seinen Regiearbeiten größtmögliche künstlerische Freiheiten haben und auch gerne das Drehbuch schreiben will, was er bei 11 seiner bislang 12 Kinofilme tat. Genau die Hoheit über die künstlerischen Inhalte aber ist ein Pfund, das Broccoli ungern aus der Hand gibt.