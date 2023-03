Oscar-Moderator Jimmy Kimmel verrät: "Wenn ich geschlagen werde, dann..:"

Jimmy Kimmel ist einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren der USA. Berühmt wurde er vor allem für seine erfolgreiche Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!". Das muss man zum Moderator der Oscars wissen (der sich auch schon auf eine mögliche Ohrfeige wie im vergangenen Jahr einstellt).

Oscar-Moderator Jimmy Kimmel: Das will er bei einer Ohrfeige machen

Jimmy Kimmel bereitet sich auf alle Eventualitäten bei den Oscars 2023 vor. In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" verrät der Moderator seinen Plan, falls auch er bei der Verleihung am Sonntag wieder geschlagen werden sollte. "Du meinst, wenn jemand auf die Bühne kommt und mich ohrfeigt?" fragt Kimmel die Journalistin, um dann zu scherzen: "Nun, ich schaue mir denjenigen, der mich schlägt, an und wenn ich größer bin als er, verprügele ich ihn im Fernsehen. Und wenn es The Rock ist, dann laufe ich weg."

Kimmels Äußerung zu einer möglichen Ohrfeige ist natürlich eine Anspielung auf die Ohrfeige von Will Smith für Chris Rock bei der letztjährigen Preisverleihung.

Diesen berüchtigten Moment will Moderator Kimmel auch bei den Oscars 2023 ansprechen. "Was auch immer ich dazu sage, es muss großartig sein, oder? Denn es ist schon so viel gesagt worden und es steht so sehr im Mittelpunkt des Abends", erklärt er. "Ich will natürlich nicht den ganzen Monolog darüber halten, aber es wäre lächerlich, den Vorfall nicht zu erwähnen."

Kimmel will am Sonntag aber nicht nur über "The Slap" reden (wie die legendäre Oscars-Ohrfeige auch genannt wird). Der Moderator will sich auch über die Teilnehmer der diesjährigen Academy Awards lustig machen. Dass er eine Late-Night-Show mit berühmten Gästen hat, sieht er dabei als Vorteil. "Ich bin in der einzigartigen Lage, dass ich mich über Leute in Hollywood lustig machen muss und sie dann neben mir auf der Bühne sitzen. Und ich habe 20 Jahre Übung darin, das auszubalancieren", sagt er gegenüber "The Hollywood Reporter".

Es gibt für den Oscar-Moderator nach eigenem Bekunden auch Grenzen beim Spott: "Ich bin mir bewusst, dass die Oscar-Verleihung für die Menschen in der Filmbranche sehr bedeutsam ist und für viele von ihnen der wichtigste Abend ihres Lebens sein wird. Das Letzte, was ich will, ist, das für irgendjemanden zu ruinieren."

Jimmy Kimmel: Frühe Karriere und Erfolge

James Christian Kimmel wurde am 13. November 1967 in New York geboren und wuchs in Las Vegas auf. Seine Karriere als Comedian und Moderator startete tatsächlich schon in den 1990er-Jahren als Radiomoderator. Im Jahr 1997 bekam er beim TV-Sender Comedy Central seine erste eigene Show mit dem Titel "Win Ben Stein's Money", die er zusammen mit dem Schauspieler Ben Stein moderierte. Übrigens: Im Jahr 1999 gewann die Show sogar einen Emmy-Award.

1m Jahr 2003 dann der große Durchbruch: Jimmy Kimmel bekam seine erste eigene Late-Night-Show namens "Jimmy Kimmel Live!", die auf ABC ausgestrahlt wird und auch heute noch sehr erfolgreich ist. Die Show erlangte schnell große Popularität und gewann mehrere Preise - darunter einen Emmy in der Kategorie "Beste Variety-Talkshow". Der US-Amerikaner wird von Fans aus aller Welt vor allem für seine humorvolle und sarkastische Art gefeiert, aber auch für seine Fähigkeit, ernste Themen wie politische oder gesellschaftliche Kontroversen anzusprechen.

Neben seinem Job als Fernsehmoderator hat Jimmy Kimmel auch als Synchronsprecher gearbeitet und in verschiedenen Filmen und Fernsehserien mitgewirkt - darunter in Scandal, Entourage, Hot in Cleveland und Family Guy.

Moderation der Oscar-Verleihungen

Kimmel moderierte die Oscar-Verleihung bereits in den Jahren 2017 und 2018. Mit humorvollen und sarkastischen Kommentaren eroberte er die Herzen der Zuschauer. Besonders in Erinnerung geblieben ist seine Moderation bei der Oscar-Verleihung 2017, als er nach der Verkündung des falschen Gewinners für den Preis in der Kategorie "Bester Film" spontan reagierte, um die Situation zu retten. Kein Wunder also, dass Jimmy Kimmel auch in diesem Jahr wieder als Moderator für die Academy Awards, die am 12. März im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden, engagiert wurde.

Persönliches Leben

Jimmy Kimmel ist seit Juli 2013 mit Molly McNeary verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Kinder - eine Tochter, die 2014 zur Welt kam und einen Sohn, der im Jahr 2017 geboren wurde.

Privat engagiert sich Jimmy Kimmel für viele gemeinnützige Projekte - darunter für "Feeding America", eine Organisation, die sich für die Bekämpfung von Hunger in den USA einsetzt. Zudem setzt sich der Comedian für die Gesundheitsversorgung von Kindern ein und nutzt seine Bekanntheit oft dafür, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen.

In den vergangenen Jahren hat Kimmel auch schon oft in der Öffentlichkeit über persönliche Themen gesprochen, wie beispielsweise über die Gesundheit seiner Kinder. Im Jahr 2017 machte er publik, dass sein neugeborener Sohn wegen eines Herzfehlers notoperiert werden musste.

Mit diesen Stars ist Jimmy Kimmel befreundet

Jimmy Kimmel ist in Hollywood sehr gut vernetzt und hat im Laufe seiner Karriere viele Freundschaften mit Promis geschlossen. Wir zeigen dir, mit welchen Stars der Moderator eng befreundet ist:

Matt Damon: Jimmy Kimmel und Matt Damon gelten schon seit Jahren als "Rivalen". Oft taucht Damon unerwartet in Kimmels Show auf, um ihn zu ärgern. Trotz ihrer Spitzen gegeneinander sind die beiden im echten Leben gute Freunde.

Ben Affleck: Kimmel ist eng mit Ben Affleck befreundet und hat mit ihm mehrere Sketche und Videos gedreht - darunter ein Musikvideo, das viral ging.

Sarah Silverman: Die Komikerin Sarah Silverman war früher mit Kimmel liiert und obwohl ihre Beziehung nicht gehalten hat, verstehen sich die beiden immer noch gut und treten gelegentlich gemeinsam auf.

Jennifer Aniston: Kimmel ist auch mit der Schauspielerin Jennifer Aniston befreundet und durfte sie schon mehrmals in seiner Show begrüßen.

Justin Theroux: Auch Kimmel und Justin Theroux gelten als gute Freunde. Der Schauspieler war einst mit Jennifer Aniston verheiratet. Seit Februar 2018 gehen die beiden aber getrennte Wege.