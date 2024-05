Julian Claßen gesteht nach der Trennung von Tanja: "Manchmal fühle ich mich einsam"

Julian Claßen (31) ist erfolgreich, bekannt und wohlhabend. Trotzdem durchlebt er dunkle Momente. "Manchmal fühle ich mich einsam", gestand er seinen Fans bei einer Fragerunde auf Instagram. Der Influencer tut sich nach seiner Trennung von Tanja Makarić (27) als Single mitunter schwer.

Als Julian Claßen jüngst einen Steintisch erspähte und seine Fans fragte, ob sie ihm helfen könnten, das Teil zu kriegen, dauerte es nicht lange. Ihm konnte geholfen werden. Am Dienstag suchte "Julienco" via Instagram-Story einen Zahnarzt in der Nähe von Köln und Düsseldorf, der ihm seine vier Weisheitszähne rausholen könnte. Auch da dürfte Claßen dank seiner 6,2 Millionen Instagram-Follower:innen (Stand: 22. Mai, 13:19 Uhr) fündig werden. Aber in einer Sache stoßen selbst seine Fans an Grenzen.

In einer Fragerunde gab Julian auf die Frage, ob er sich manchmal einsam fühle, offen zu: "Ehrlicherweise schon."

Julian Claßen: Einsamkeit, "wenn die Kinder zur Mama gehen"

Julian war seit der Schulzeit rund 13 Jahre lang mit Bianca Heinicke (31) zusammen. Beide stiegen mit ihren YouTube-Kanälen "BibisBeautyPalace" und "Julienco" zum erfolgreichsten Influencer-Paar Deutschlands auf. 2018 heirateten sie, bekamen zwei Kinder, Lio (5) und Emily (4). Im Mai 2022 zerbrach das nach außen perfekt wirkende Glück. Kurz darauf fand Julian ein neues: Im Juli 2022 schon machte er seine Beziehung zur Sportlerin Tanja Makarić öffentlich. Vor wenigen Wochen, im März, trennten sich die beiden.

Nun muss Julian als Single zurechtkommen, und das fällt ihm mitunter schwer, wie er einräumte. Da mache sich schon ab und zu das Gefühl von Einsamkeit breit: "Wenn die Kinder zum Beispiel zur Mama gehen. Man hatte vorher so rund um die Uhr Geschrei, Hektik und Aufregung, was ich ja liebe. Und dann sind sie plötzlich weg und man ist allein und hat Ruhe und man fühlt sich dann auch allein."

Er sei sich der Situation bewusst und wolle lernen, "auch allein sein zu können", sagte er in seiner Story.

Julians Ex-Freundin Tanja Makarić startet in ein neues Leben

Julian ist einsam, allerdings wenigstens im eigenen feudalen Heim. Da geht es seiner Ex-Freundin Tanja nicht so gut. Bei einer Story meldete sie sich vor wenigen Tagen nach einer längeren Netz-Pause erstmals wieder bei ihren 637.000 Follower:innen (Stand: 22. Mai, 13:21 Uhr) - und zwar aus der Wohnung ihrer Schwester. "Ich stehe hier, weil ich kein Zuhause habe, in der Küche von meiner Schwester und meines Schwagers und ich darf bei denen wohnen, weil ich sonst nirgendwo hin kann."

Mittlerweile scheint Licht am Ende des Tunnels der Wohnungssuche. Am Dienstag postete sie eine Story, in der sie ihren Fans fünf noch verschlossene Kisten mit neu gelieferten Gläsern und Tellern zeigte. "Ich hab solche Glücksgefühle", freute sie sich in dem kurzen Videoclip. Ihre restlichen Möbel seien noch eingelagert, aber wohl nicht mehr lange. Tanja will ihre Fans wohl beim Weg ins neue Single-Leben mitnehmen: "Stück für Stück ziehen wir einfach gemeinsam um."

Julians Ex-Frau Bianca hat ihr neues Leben längst begonnen. Sie ist mit ihrem neuen Partner, dem Stuttgarter Life Coach Timothy Hill (28), bereits seit 2022 zusammen.