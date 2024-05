Katja Krasavice möchte sich die Brüste erneut vergrößern lassen: "Hätte lieber F/G"

Katja Krasavice (27) machte nie einen Hehl daraus, dass sie Verfechterin von Schönheits-OPs ist. Über 30.000 Euro soll sie bereits in Eingriffe investiert haben. Wenn's nach ihr geht, kommen demnächst noch ein paar Euro dazu: Die einstige "Promi Big Brother"-Kandidatin will sich ihre Brust nochmals vergrößern lassen.

Die freizügige Influencerin und Chartstürmerin (bürgerlich: Katrin Vogelová), hat sich ihre Brüste bereits auf Doppel-D vergrößern lassen. Aber offenbar ist ihr die Oberweite noch nicht füllig genug. In einer Fragerunde mit ihren Instagram-Fans meinte sie: "Ich hätte lieber F/G." Und bald soll wieder ein Beauty-Doc das Skalpell zücken. Von einer anderen OP hätte sie aber lieber die Finger gelassen, wie sie ihren Fans mitteilte.

Im Clip: So anders sah Katja Krasavice früher aus

Katja Krasavice: Seit 2019 hat sie mehrere OPs hinter sich gebracht

Im Moment stehen vor allem Terminprobleme Katjas Brustvergrößerung im Wege. In ihr ist der Entschluss aber ausreichend gereift, wie sie ihren 3,6 Millionen Follower:innen (Stand: 21. Mai, 13:08 Uhr) mitteilte: "Wenn ich die Zeit habe, mache ich 100 Prozent meine Brüste noch mal."

Der erste Eintrag in Katjas Beauty-OP-Akte stammt von 2019, da hatte sie ihren ersten Eingriff, wie "Bild" berichtete: eine Nasen-OP. Seither gab es neue Brüste, eine neue XXL-Mähne, neue Nägel und einen neuen Hintern. 2023 machte sie Schlagzeilen, weil sie einen umstrittenen "Brazilian Butt Lift" (BBL) vornehmen ließ. Der gilt als gefährlichster Schönheitseingriff überhaupt. Dabei wird der Patientin Fett von anderen Regionen des Körpers abgesaugt - und in den Po gespritzt. Die Sterberate ist sehr hoch, weil Fettgewebe in die Blutbahnen des Muskelgewebes geraten und eine Fettembolie auslösen kann.

"Sinnlos": Katja Krasavice warnt vor dem Brazilian Butt Lift

Das scheint auch Katja - allerdings erst im Nachhinein - festgestellt zu haben. Anfangs war sie von dem Eingriff, dem sich auch Ex-Bachelorette Jessica Paszka und angeblich auch Superstar Kim Kardashian unterzogen haben, begeistert. Davon ist nichts geblieben: "Diese Operation ist einfach sinnlos. Man kann sogar daran sterben! Als ich frisch operiert war, habe ich ganz klar gemerkt: Das war eine OP, bei der ich hätte sterben können", gab sie sich vor ihren Fans einsichtig und warnt somit vor dem Eingriff.

Katja investiert neben viel Geld auch viel Zeit in ihren Körper. Wenn es "schnell gehen" müsse, brauche sie drei bis vier Stunden, um sich ihren typischen Krasavice-Look zu verpassen. Wenn sie mehr Zeit habe, dann seien es fünf bis sechs Stunden. Die Tatsache, dass sie sich so kritisch und zeitintensiv mit ihrem Körper beschäftigt, sieht Katja nach eigenen Angaben in ihren Erlebnissen in Kindheit und Jugendzeit begründet. Damals wurde sie, wie sie mehrfach erzählte, in der Schule wegen ihres aufreizenden Auftretens gemobbt, beschimpft und von ihren Mitschüler:innen körperlich angegriffen.