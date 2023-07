Lena Meyer-Landrut: Freizügiges Pool-Bild sorgt für Spekulationen

Das Wichtigste in Kürze Lena Meyer-Landrut postet ein seltenes Urlaubsfoto auf Instagram.

Fans spekulieren, ob sie darauf tatsächlich oben ohne zu sehen ist.

Die Kommentarspalte bei Instagram deaktiviert die ESC-Gewinnerin schließlich.

Lena Meyer-Landrut postet ein freizügiges Foto auf ihrem Instagram-Kanal und tritt damit wilde Spekulationen los. Die Kommentarspalte zu dem Foto deaktiviert die Sängerin wenig später.

Lena Meyer-Landrut oben ohne im Pool

Lena Meyer-Landrut (32) überrascht ihre Fans auf Instagram mit einem unerwarteten Post aus dem Urlaub. Auf dem Pool-Foto taucht die Sängerin elegant durch das strahlend türkisfarbene Wasser und hat dabei wohl nur ein buntes Bikini-Höschen an. Kommentieren tut sie diesen Post mit dem Wortspiel "Pool o'clock" was zu deutsch so viel heißt wie "Es ist Pool-Zeit". Dazu postet sie ein Delfin-Emoji. Die ehemalige ESC-Gewinnerin scheint glücklich im Urlaub zu sein. Dabei ist klar zu sehen, dass Lena Meyer-Landrut auf dem Bild eine mehrfarbige Bikinihose trägt. Es sind aber keinerlei Indizien für ein passendes Oberteil zu sehen. Hat die Sängerin also blank gezogen?

In der Kommentarspalte zu dem Pool-Foto, spekulierten manche Fans wild vor sich hin. Habe die Entertainerin das Oberteil vergessen? Oder sei sie absichtlich oben ohne in den Pool gestiegen? Inzwischen hat Lena Meyer-Landrut jedoch die Kommentarfunktion bei diesem Post abgestellt. Mit ihrer Stille zu dem Thema gibt sie ein klares Statement ab. Sie kann machen was sie will, auf Instagram und im Leben. Denn die Kommentare dazu muss sie sich nicht mehr reinziehen.

Generell sind die Fans es eigentlich nicht gewohnt, private Posts der Sängerin zu sehen. Lena Meyer-Landrut ist äußerst schützend wenn es um ihre Privatsphäre geht und achtet darauf, dass sie nur in den medialen Sog gerät wenn es um ihre Musik geht. Deswegen postete sie in den letzten Wochen und Monaten auch hauptsächlich Content aus ihrer Karriere auf den sozialen Medien. Dabei gibt sie Einblicke hinter die Kulissen des Show-Business. Doch auf einen sommerlichen Gruß aus dem Pool wollte sie wohl nicht verzichten und dass ihr daraus direkt ein Strick gedreht wird, damit hatte die Sängerin wohl nicht gerechnet. Denn schließlich zeigt sich Lena Meyer-Landrut auf dem Bild nur von hinten. Es ist nichts zu sehen, was man als skandalös bezeichnen könnte. Und wahrscheinlich freuen sich die Fans auch einfach über dieses ungewohnt freizügige Bild von Lena.

Neues musikalisches Kapitel bei Lena Meyer-Landrut

Mit neuer Musik begeisterte Lena Meyer-Landrut zuletzt ihre Fans. Der Song "What I Want" und das dazu passende Video dominiert momentan ihre Social-Media-Kanäle. Damit will sie den Start in einen neuen Lebensabschnitt feiern. Denn neben der Musik sei in der letzten Zeit so viel passiert, da habe sie den Fokus verloren. Als der neue Song dann herauskommt, kommentiert sie dies auf Instagram.

Es geht endlich wieder los und ich fühle alles gleichzeitig. Vor allem aber Frieden und Dankbarkeit dafür (...) Familie und Freunde zu haben bei denen ich mich fallen lassen kann. Jeden Tag etwas machen zu dürfen was ich liebe. Lena Meyer-Landrut , 2023

Im selben Atemzug erwähnt die Sängerin voller Dank ihre Fans und Unterstützer.

Danke an so viele tolle Menschen die mich unterstützen, an die tollste Community die an meiner Seite ist in allen Hochs und Tiefs. Ich sehe euch ❤️ Lena Meyer-Landrut , 2023

Ihre Community ist auf jeden Fall gespannt, was in diesem neuen Kapitel der Lena-Musik noch auf sie wartet. Hart gearbeitet hat Lena Meyer-Landrut dafür. So hart, dass sie vor kurzem sogar von einem Burnout sprach. Deswegen ist das Pool-Foto auch für viele Fans ein Grund zum aufatmen. Gegönnt sei Lena der Urlaub allemal.