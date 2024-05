Leni Klum: So hat Heidis Tochter ihren 20. Geburtstag gefeiert

Mit einer rauschenden Partynacht feierte die ehemalige GNTM-Gastjurorin Leni Klum in New York ihren 20. Geburtstag. Mittendrin im Getümmel von Freunden: Mama Heidi Klum (50). Die berichtete in mehreren Beiträgen auf Instagram - und gratulierte zuvor mit einem rührenden Video.

Heidi Klum liebt ihre älteste Tochter Leni über alles. Das wird auch dadurch deutlich, wie sie die Geburtstagssause von Leni vor den Augen ihrer zwölf Millionen Fans (Stand: 6. Mai, 11:27 Uhr) zelebrierte. Sie nahm ihre Fans mit auf eine wilde und vor allem extrem spaßige Partyreise durch den Tag (und vor allem durch die Nacht) in New York.

Im Clip: So wild war Lenis Geburtstagsparty

Vorher aber gratulierte sie ihrer Tochter mit einem liebevoll-rührenden Videogruß. Sie postete einen Clip, der sie und die damals noch kleine Leni beim Baden zeigt. Mama Heidi sagt zu der knapp einjährigen Leni: "I love you." Und schreibt zum Video: "Alles Gute zum 20. Geburtstag, Leni Olumi. Die Zeit verfliegt. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Lass weiterhin dein wunderschönes Licht strahlen."

Heidi Klum spielt "Schülerlotse" für Lenis Geburtstagsgäste

Danach postete Heidi acht Beiträge, die zeigen, wie innig und turbulent der Geburtstag verlief. Erst ging es für Leni mit ihren Freundinnen und der Mama zum Shopping. Auf dem Weg dorthin betätigte sich Heidi in der neongelben Jacke als "Schülerlotse" und winkte die Traube junger Frauen über den Zebrastreifen.

Heidi zeigte Leni ausgelassen Riverdance tanzend im Fashionshop, danach ging's zur Party. Im Club pustete Leni neben ihrem Freund Aris Rachevsky eine Kerze von der Geburtstagstorte aus, danach wird ausgelassen getanzt - zu Mama Heidis Hit "Sunglasses At Night".

Leni Klum: Mit Heidis Hit "Wonderland" durch die Partynacht

Auch auf der Heimfahrt im Nobel-Taxi wurde ein Heidi-Song zum Soundtrack der Party-Nacht: Diesmal erklang "Wonderland", mit dem Heidi im Dezember 2006 einen Top-15-Hit in Deutschland landete. Kein schlechter Titel für eine so ausgelassene, wunderschöne Geburtstagsparty, von der die Fans übrigens nur dank Heidi erfuhren: Leni teilte auf ihrem Instagram-Account (1,8 Millionen Follower:innen, Stand: 6. Mai, 11:29 Uhr) noch keine Beiträge zur Partynacht.