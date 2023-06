Naomi Campbell: Mit 53 Jahren ist das Supermodel zum zweiten Mal Mutter geworden!

Im Mai 2021 sorgte Naomi Campbell für eine große Überraschung bei ihren Fans, als sie verkündete, dass sie mit 50 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden ist. Damals durfte sie eine Tochter auf der Welt begrüßen. Jetzt kann sich ihr kleines Mädchen über einen Bruder freuen: Naomi hat wieder Nachwuchs bekommen!

Naomi Campbell verkündet Babynews auf Instagram

Auf ihrem Instagram-Kanal macht die 53-Jährige die Babynews jetzt publik. Naomi Campbell postet ein Foto, auf dem sie ihr Baby im Arm hält, während ihre Tochter die Hand ihres Bruders hält. Das Neugeborene trägt dabei einen weißen Strampler und eine dazu passende Mütze. Die emotionalen Zeilen in der Bildunterschrift rühren die Fans des Models sehr:

Mein kleiner Schatz, sei dir sicher, dass du über alle Maßen geschätzt und von Liebe umgeben bist, von dem Moment an, in dem du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast. Naomi Campbell, , 2023

Naomi Campbell fühle sich nach der Geburt ihres Kindes gesegnet und verrät mit den Worten "Willkommen Babyboy" auch gleich, dass sie einen Jungen bekommen hat. Mit ihrem Posting setzt sie zudem ein Zeichen und beweist, dass es "niemals zu spät ist, Mutter zu werden".

So reagieren die Fans auf das Babyglück

Genau wie bei der Geburt ihres ersten Kindes im Mai 2021 versetzt das Supermodel ihre Fans und Promi-Kollegen und Kolleginnen auch mit der Verkündung dieser Babynews in Staunen. "Herzlichen Glückwunsch, Omi", schwärmt beispielsweise Donatella Versace. "NAOMI! Gratulation", schreibt dagegen Sängerin Kelly Rowland.

Die Neuigkeit kommt für viele Follower:innen vor allem deshalb so überraschend, weil auf Events in den vergangenen Monaten wie beispielsweise der Met Gala Anfang Mai und bei den Filmfestspielen in Cannes nichts von einer Schwangerschaft zu sehen war.

Kein Wunder also, dass viele Nutzer:innen der zweifachen Mutter in den Kommentaren nicht nur ihre Glückwünsche aussprechen, sondern auch ihre Verwunderung über die Schwangerschaft ausdrücken. "Sie war schwanger?" und "Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du schwanger warst", schreiben nur zwei von vielen User:innen unter dem Beitrag.

Ob sie tatsächlich selbst schwanger war oder ihr zweites Kind per Leihmutter zur Welt kam, hat Naomi Campbell bisher aber noch nicht verraten. Auch wer der Vater des Babys ist, ist bislang unklar.

