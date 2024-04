Neue Sprechrolle: Keanu Reeves wird zum Bösewicht

Keanu Reeves ist normalerweise für seine nette Art bekannt - doch mit der scheint jetzt Schluss zu sein! Zumindest beruflich. Denn der Matrix-Held übernimmt eine Sprechrolle für den Bösewicht-Igel Shadow im kommenden Film "Sonic The Hedgehog 3". Was wir bis jetzt über den Film und Reeves Rolle wissen, erfährst du hier.

Keanu Reeves wird für "Sonic the Hedgehog 3" zum Igel. Wie "Variety" berichtete, übernimmt der Superstar eine Sprechrolle im dritten Teil der Videospielverfilmung. Dies habe eine Quelle dem Branchenmagazin bestätigt. Eine offizielle Stellungnahme der Produktionsfirma Paramount Pictures gibt es laut "Variety" aber noch nicht.

Das ist Sonics Nemesis Shadow

Der 59-Jährige soll den Part des Shadow übernehmen. Seinem Name entsprechend ist er in den Videospielen um den Igel Sonic so etwas wie der Schatten des Titelhelden mit dunklem statt blauem Fell.



Shadow tauchte erstmals in dem Spiel "Sonic Adventure 2" auf, das 2001 für den Sega Dreamcast erschien. Über mehrere Games wurde Shadow zu einem ebenbürtigen Widersacher von Sonic aufgebaut. Er ist aber keine rein böse Figur, sondern eher ein Antiheld. 2005 bekam er mit "Shadow The Hedgehog" ein eigenes Spiel spendiert, in dem seine Hintergrundgeschichte enthüllt wird.

"Sonic The Hedgehog 3": Jim Carrey doch dabei

In "Sonic The Hedgehog 3" wird wieder Ben Schwartz den Titelhelden sprechen. In den deutschen Fassungen der ersten beiden Teile synchronisierte der Youtuber Julien Bam den blauen Igel. Für Part drei kehrt als menschlicher Darsteller auch Jim Carrey zurück. Er verkörpert wieder den Schurken Dr. Robotnik. Damit wurde der Komiker seiner Ankündigung untreu, nach "Sonic The Hedgehog 2" (2022) in den Ruhestand zu gehen.



Für Keanu Reeves ist Shadow nicht die erste Sprecherrolle. So lieh er in "DC League of Super-Pets" Batman seine Stimme und sprach Duke Caboom in "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando".