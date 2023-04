Gute Gene, Ernährung, Sport oder doch mehr? An manchen Stars scheint das Altern über die Jahre spurlos vorüberzugehen. Diese Promis bleiben ewig jung.

Jennifer Lopez

Ende der 1990er-Jahre startete Jennifer Lopez mit ihrer Karriere voll durch. Die vergangenen 20 Jahre sind scheinbar spurlos an ihr vorbeigegangen. Laut eigener Aussage verdankt J.Lo ihr jugendliches Aussehen diszipliniertem Training, gesunder Ernährung, Meditation und viel Schlaf.

Auch nach 20 Jahren strahlt Jennifer Lopez noch auf dem roten Teppich und verzaubert alle mit ihrem tollen Aussehen. © IMAGO / agefotostock, IMAGO / ZUMA Wire

Heidi Klum

Heidi Klum kleidet sich nicht nur jugendlich, sie kann es mit ihren fast 50 Jahren auch tragen. Die Vierfachmutter und Model-Mama von "Germany's Next Topmodel" sprüht nur so vor Lebensfreude und hat sich in 20 Jahren kaum verändert. Das Geheimnis ihrer ewigen Jugend: vor allem gute Laune und Spaß am Leben.

Heidi Klum ist fast 50 Jahre alt. Kaum zu glauben - bei so einem bezaubernden Aussehen. © IMAGO / Everett Collection, IMAGO / Cover-Images

Jane Fonda

In den fast 70 Jahren ihrer Karriere hat die Schauspielerin und Aerobic-Ikone Jane Fonda an Sex-Appeal und Schönheit nichts eingebüßt. Dass die Hollywood-Größe 2022 ihren 85. Geburtstag gefeiert hat, sieht man ihr nicht an. In einem Interview verriet sie gar, sich heute jünger zu fühlen als damals mit 20 Jahren.

Auch an Jane Fonda gingen die Jahre spurlos vorbei. Die Hollywood-Größe glänzt auch heute noch mit ihrem tollen Look. © IMAGO / MediaPunch, IMAGO / MediaPunch

Kate Winslet

Über zwei Jahrzehnte nach ihrem Mega-Erfolg mit "Titanic" sieht Kate Winslet kaum älter aus. Ob das eiskalte Wasser beim Dreh den Alterungsprozess gestoppt hat? Vermutlich hat die britische Schauspielerin, die auf natürliche Schönheit setzt, einfach gute Gene.

Atemberaubend schön! Kate Winslet verzaubert auch noch nach ihrem Erfolg mit "Titanic" die Zuschauer. © IMAGO / Everett Collection, IMAGO / Landmark Media

Leonardo DiCaprio

Liegt es doch an der verjüngenden Wirkung von Eiswasser? Auch Leonardo DiCaprio sieht kaum älter aus als 1997 in "Titanic". Einzig ein paar Charakterfältchen sind hinzugekommen und das ein oder andere graue Haar.

Auch mit ein paar grauen Haaren mehr auf dem Kopf sieht Leonardo DiCaprio immer noch zum Anbeißen aus. © IMAGO / Allstar, IMAGO / Future Image

Elijah Wood

Als Hobbit Frodo machte sich Elijah Wood bei den "Herr der Ringe"-Fans unsterblich. Auch außerhalb der Fantasy-Welt scheint er einfach nicht älter zu werden.

Sieht hier jemand einen Unterschied? Wohl kaum, der "Herr der Ringe"-Star scheint unsterblich zu sein. © IMAGO / YAY Images, IMAGO / Future Image

Jim Parsons

Zwölf Staffeln lang spielte Jim Parsons die Rolle des Sheldon Cooper in "The Big Bang Theory". Zwölf Jahre, in denen er kein bisschen gealtert ist. Kaum zu glauben: Am 24. März 2023 feierte er bereits seinen 50. Geburtstag!

Zwischen diesen zwei Bildern liegen fast zwölf Jahre Unterschied. Kaum zu glauben! © IMAGO / YAY Images, IMAGO / MediaPunch

Paul Rudd

Als "Ant-Man"-Darsteller Paul Rudd 2021 zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde, war der Schauspieler bereits 52 Jahre alt. Erinnert man sich an seine Anfänge in der Teenie-Komödie "Clueless" 1995, fällt auf: Er hat sich seitdem kaum verändert.

Den Titel "Sexiest Man Alive" hat sich der Schauspieler ganz klar verdient. Wir stellen kaum einen Unterschied zwischen früher und heute fest. © IMAGO / EntertainmentPictures, IMAGO / MediaPunch

Halle Berry

Sport und gesunde Ernährung sind das Beauty-Geheimnis von Halle Berry. Seit sie 2002 in "Stirb an einem anderen Tag" als Bond-Girl im sexy Bikini aus dem Meer stieg, ist die Oscar-Preisträgerin kaum gealtert. Falten? Fehlanzeige.

Einfach bezaubernd. Das ehemalige Bond-Girl ist in den letzten Jahren kaum gealtert. © IMAGO / Allstar, IMAGO / ZUMA Wire

Pharrell Williams

Wie alt ist eigentlich Pharrell Williams? Das fragen sich viele, wenn sie den US-Rapper sehen. Denn seit seinem Durchbruch mit "The Neptunes" 1999 sieht er gleichbleibend jung aus. Dabei feiert er am 5. April 2023 bereits seinen 50. Geburtstag.

Musiker Pharrell Williams feiert am 5. April 2023 schon seinen 30. Geburtstag. Das sieht man ihm auf jeden Fall nicht an. © IMAGO / ZUMA Globe, IMAGO / Future Image

Jennifer Aniston

Auch Jennifer Aniston scheint in den Jungbrunnen gefallen zu sein. Als Rachel wurde sie Mitte der 1990er-Jahre mit der TV-Serie "Friends" weltberühmt. Sehr viel älter sieht die Schauspielerin auch fast drei Jahrzehnte später nicht aus.

Das Beautygeheimnis von Jennifer Aniston würde wohl jeden von uns interessieren. Sport, gesunde Ernährung oder doch einfach nur gute Gene? © IMAGO / YAY Images, IMAGO / Starface

Brad Pitt

Brad Pitt wirkte schon immer jünger als er war. Bereits zu "Ocean's Eleven"-Zeiten glaubte kaum jemand, dass ihn nur zwei Jahre Altersunterschied von George Clooney trennen. Mit fast 60 Jahren ist er heute fitter denn je.

Dass dieser Hottie schon kurz vor seinem 60. Geburtstag steht, kann man sich kaum vorstellen. Auch mit fast 60 Jahren bringt Brad Pitt noch die Frauenherzen zum Schmelzen. © IMAGO / Allstar, IMAGO / ZUMA Wire

Keanu Reeves

Keanu Reeves sieht immer gleich jung aus. Der "John Wick"-Star geht stramm auf die 60 zu, geht aber locker auch als zehn Jahre jünger durch. Das hat er zum großen Teil seinem gleichbleibenden Look mit langen, dunklen Haaren und Vollbart zu verdanken, aber wohl auch den guten Genen.

Auch ein paar Jahre später macht Keanu Reeves bei der Premiere des neuen Films "John Wick 4" einiges her. © IMAGO / YAY Images, IMAGO / Fotoarena

Sandra Bullock

Im selben Jahr wie ihr Co-Star aus "Speed" ist auch Sandra Bullock geboren - und zwar 1964. Dass Frauen Ü50 in der Hauptrolle einer Liebeskomödie in Hollywood sehr wohl noch die Kinosäle füllen können, bewies sie zuletzt mit "The Lost City" an der Seite von Channing Tatum.

Den einzigen optischen Unterschied erkennen wir bei Sandra Bullock an ihren dunkler gefärbten Haaren. Ansonsten hat sich die Schauspielerin super gehalten. © IMAGO / YAY Images, IMAGO / ZUMA Wire

Reese Witherspoon

Ewig jung bleibt auch Reese Witherspoon. Ihren Look veränderte die "Natürlich blond"-Schauspielerin über die Jahrzehnte hinweg nur minimal. Kaum zu glauben, dass sie bereits eine erwachsene Tochter hat.

Reese Witherspoon scheint auch mit dem Segen der ewigen Jugend gesegnet zu sein. Sie verzaubert alle mit ihrem umwerfenden Lachen. © IMAGO / Cinema Publishers Collection, IMAGO / ZUMA Wire

Gwyneth Paltrow

Die inzwischen 50-jährige Gwyneth Paltrow bezaubert noch immer durch ihren mädchenhaften Charme. Diesen hat die Oscar-Preisträgerin gesunder Ernährung, ihren eigenen Pflegeprodukten und ihrer täglichen Beauty-Routine zu verdanken - und ein bisschen Botox gegen die Falten.

Die Geheimtipps für die ewige Jugend? Laut Gwyneth Paltrow ist das ganz einfach: gesunde Ernährung und eine tägliche Beauty-Routine. © IMAGO / Everett Collection, IMAGO / NurPhoto

Jared Leto

Jared Leto zählt ebenfalls zu den Promis, die nie älter werden. Mit seinen 51 Jahren könnte er auch glatt noch als Mitte 30 durchgehen. Wie er das macht? Mit Klettern, Auszeiten in der Natur, pflanzlicher Ernährung, Sonnenschutz und viel Schlaf. Seinen Genen hat der Schauspieler und Sänger aber bestimmt auch viel zu verdanken.

Jared Leto ist wohl in den Jungbrunnen gefallen, denn der 51-Jährige könnte glatt noch als 30-Jähriger durchgehen. © IMAGO / Picturelux, IMAGO / NurPhoto

Tom Cruise

Hinter dem jugendlichen Aussehen und durchtrainierten Körper von Tom Cruise steckt viel harte Arbeit und Disziplin. Dass der Hollywood-Star in "Top Gun: Maverick" kaum älter aussieht als beim ersten Teil vor 35 Jahren, verdankt er einem eisernen Trainingsplan, gesunder Ernährung und dem ein oder anderen Beauty-Eingriff.

Dieses fabelhafte Aussehen kommt nicht von irgendwoher. Dahinter steckt viel Schweiß und harte Arbeit. © IMAGO / Everett Collection, IMAGO / Picturelux

Salma Hayek

Salma Hayek ist mit ihren 56 Jahren noch immer der Traum vieler Männer. An der Schauspielerin mit mexikanischen Wurzeln scheint die Zeit spurlos vorüberzugehen. Noch heute setzt sie ihre weiblichen Kurven ein, um ihren Fans den Kopf zu verdrehen, und ist in Hollywood gefragter denn je.

Der Traum aller Männer? Das ist ganz klar Salma Hayek. Sie verzaubert mit ihren Kurven und ihrem bezaubernden Lächeln. © IMAGO / Future Image, IMAGO / ZUMA Wire

Kristin Davis

Kaum zu glauben, dass die Dreharbeiten zur ersten Staffel von "Sex and the City" schon über 20 Jahre her sind. Kristin Davis, die in der TV-Serie die Rolle der Charlotte York spielt, sieht noch immer aus wie früher - wenn auch nicht mehr ganz so natürlich.