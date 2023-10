Oliver Pocher: Emotionale Worte zum vierten Hochzeitstag mit Amira

Vor wenigen Wochen gaben Oliver Pocher und Amira ihre Trennung bekannt. Zum vierten Hochzeitstag teilte Oliver nun emotionale Worte auf Instagram.

Der Schmerz sitzt noch immer tief. Erst wenige Wochen ist es her, dass Amira und Oliver Pocher ihre Trennung bekannt gegeben haben. Nach monatelangen Spekulationen machten die beiden in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers" öffentlich, rund vier Jahre nach ihrer Hochzeit getrennte Wege zu gehen.



Am 19. Oktober hätten der Komiker und die Moderatorin ihren vierten Hochzeitstag gefeiert. Für Oliver, der bereits in der Vergangenheit betonte, die Trennung nicht gewollt zu haben, ein schweres Datum. Auf Instagram überraschte der 45-Jährige mit einer Story, die zeigt, wie schlecht es ihm noch immer mit der derzeitigen Situation geht. Zu einer Vielzahl von Bildern ihrer Hochzeit schrieb Oli:

Wenn Dich dein Rückblick beim iPhone fertig macht… Alles Gute zum vierten Hochzeitstag!! Oliver Pocher, , 2023

Freund offenbart: So sehr leidet Oliver Pocher unter der Trennung von Amira

Dass Oli mit der aktuellen Situation kämpft, verbirgt der sonst so vorlaute Komiker nicht. Bereits in den vergangenen Wochen gab es unzählige Anzeichen, die keinen Zweifel daran lassen, dass er nach wie vor Gefühle für die Mutter seiner beiden jüngsten Kinder hat. So behielt er auch noch einige Zeit nach der Verkündung der Trennung seien Ehering an - auch bei Auftritten mit Amira zusammen.

Auch sein enger Vertrauter Filip Pavlović, Ex-Bachelor-Kandidat, betonte zuletzt gegenüber "Gala", wie sehr Oli noch damit beschäftigt ist, das Ehe-Aus zu verarbeiten. "Wenn wir uns sehen, sprechen wir viel über Olis Situation. Das zeigt ja auch, dass ihn das Ganze immer noch sehr beschäftigt und ihm die Trennung einfach sehr nah geht. Dass Amira und Oli zwei Kinder teilen, das macht die ganze Situation natürlich noch etwas schwieriger. Die Liebe kann man nicht einfach abstellen."