Oliver Pocher verrät: Darauf achtet er bei Frauen als erstes!

Anfang September gaben Amira und Oliver Pocher offiziell ihre Trennung bekannt. Wenige Wochen später sprach der Comedian darüber, was ihn bei Frauen abturnt - und über das Heiraten.

Wie kritisch ist Comedian Oliver Pocher, wenn er eine Frau kennenlernt? Beim "Promi-Rutsch-Battle" am 12. Oktober in Hamburg verriet er, was er von sogenannten "Icks" - also abturnenden Macken - bei potenziellen Partnerinnen hält.

"Das ist doch ganz normal. Das macht eine Beziehung erst lebenswert", betonte Oliver und scherzte:

Wenn ich jemanden kennenlerne, dann heirate ich immer sofort und den Rest lass ich durchlaufen. Oliver Pocher , "taff"

Der Entertainer ist derzeit noch zum zweiten Mal verheiratet. Nach dem Ehe-Aus mit Alessandra Meyer-Wölden in 2013 gaben er und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher Anfang September 2023 ihre Trennung bekannt.

Zum Thema "Icks" fügte Oliver schließlich noch hinzu: "Mir ist das alles egal. Es kommt auch auf den Charakter an. Da möchte ich mich nicht auf Icks festlegen."

Oliver Pocher richtete auf Instagram emotionale Worte an Amira

Zuletzt musste der Entertainer eingestehen, seinerseits Fehler gemacht zu haben. Auf Instagram teilte er in einem inzwischen wieder gelöschten Beitrag emotionale Worte an seine Ex Amira: "Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast. [...] Da habe ich als Ehepartner versagt."

Oliver Pocher: So geht es ihm jetzt

Inzwischen sind rund sechs Wochen seit der offiziellen Trennung der Pochers vergangen. Oliver äußert sich nicht mehr groß dazu. Verkraftet habe er das Ganze jedenfalls noch nicht, wie sein Kumpel, Filip Pavlovic, jetzt gegenüber "Gala" offenbarte. Die zwei Männer sprechen demnach "Viel über Olis Situation": "Das zeigt ja auch, dass ihn das Ganze immer noch sehr beschäftigt und ihm die Trennung einfach sehr nah geht. Dass Amira und Olli zwei Kinder teilen, das macht die ganze Situation natürlich noch etwas schwieriger."

Die Liebe könne man nicht einfach abstellen, Oliver Pocher habe immer noch Gefühle für Amira. Zu einem möglichen Liebes-Comeback der beiden äußerte Filip sich jedoch nur kryptisch und betonte: "Manchmal weiß man erst was man hatte, wenn man es verloren hat."