Peter Maffay: Darum ist er stolz auf eigene Playmobil-Figur

Das Wichtigste in Kürze Peter Maffay erhält seine eigene Playmobil-Figur.

Die kleine Figur mit Lederjacke und Gitarre ist ihm nachempfunden.

Peter Maffay ist ein deutscher Sänger, Gitarrist, Komponist und Musikproduzent.

Anzeige

Der deutsche Sänger Peter Maffay erhielt am 31. Januar auf der Spielwarenmesse in Nürnberg am Stand von Playmobil seine eigene Playmobil-Figur. Die Figur trägt sein Konterfei und ist mit Gitarre und Lederjacke bestückt.

Peter Maffay hält stolz seine Playmobil-Figur in der Hand

Rocksänger Peter Maffay gibt es jetzt als Playmobil-Figur. Er bekam die kleine Spielfigur aus Kunststoff am Dienstag auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg überreicht. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) äußerte er sich, dass er noch nicht sicher sei, ob er die Figur seiner Tochter zum spielen geben werde. So sagte der 73-Jährige: "Das muss ich mir noch genau überlegen." Er betonte, dass er stolz auf die kleine Statue mit Lederjacke und Gitarre sei, die ihm nachempfunden wurde. Sie ist nach Angaben des Herstellers ein Unikat.

Peter Maffay, Musiker, hält am Rande der Neuheitenschau der Spielwarenmesse am Stand von Playmobil eine Figur mit seinem Konterfei in der Hand. Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Daniel Karmann/dpa

Peter Maffay als Playmobil-Figur: Als Kind baute er sich selbst Spielzeug

Als Kind spielte Maffay eigenen Angaben nach in seinem rumänischen Geburtsort mit selbst erfundenen und gebauten Dingen. Seine ersten Spielkameraden seien die beiden Hunde der Familie gewesen, sagte er. Als er ein bisschen älter gewesen sei, sei er immer mit den anderen "Lausbuben" aus seiner Straße unterwegs gewesen. "Wir hatten wenig Spielsachen, weil es in diesem Land damals nach dem Krieg so gut wie gar nichts gab", sagte er. "Wir haben Dinge erfunden, mit denen wir gespielt haben. Aber am meisten waren wir eigentlich immer draußen."

Anzeige

Anzeige

Betrachtet man die bescheidenen Verhältnisse, in denen Peter Maffay aufgewachsen ist, ist es umso bemerkenswerter, welchen Karriereweg er zurückgelegt hat. Der Sänger, Schauspieler, Komponist, Gitarrist und Musikproduzent mit rumäniendeutscher Herkunft gehört nämlich mittlerweile zu den erfolgreichsten deutschen Rockstars, wie dpa berichtet. Bekannt ist er neben seiner Musikkarriere für Projekte wie "Tabaluga" und "Begegnungen", die immer wieder die enorme Bandbreite seines Schaffens zeigten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch für sein außergewöhnliches soziales und humanitäres Engagement erhält er Anerkennung. Was viele nicht wissen: Peter Maffay ist seit 1996 Träger des Bundesverdienstkreuzes und wurde 2006 mit dem "World Vision Charity Award" ausgezeichnet. 2014 erschien sein 38. Studio-Album "Wenn das so ist". Vor allem durch die Hits "Du", "Einer muss gehen", "Und es war Sommer" sowie "Über sieben Brücken musst du gehen" hat er einen hohen Bekanntheitsstatus erlangt, wie "whoswho.de" berichtet.