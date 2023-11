Pikantes Geheimnis verraten: Bill Kaulitz enthüllt seine "Dreier-Fantasien"

Bill Kaulitz (34) trägt nicht nur als Juror bei "The Voice of Germany" das Herz auf der Zunge. Jetzt gestand er im Live-Podcast mit seinem Zwillingsbruder Tom, für welche Hollywoodstars er früher schwärmte - und es noch heute tut.

Anzeige

Eine der aktuellsten Folgen ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" nahmen die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz in Hamburg auf. Für einen Live-Podcast stellten sich die beiden den Fragen ihrer Fans, die sie liebevoll "Kaulquappen" nennen. Einer wollte wissen: "Wer war euer erster Celebritiy-Crush, an den ihr euch erinnern könnt?" Für welche Stars also schwärmten Bill und Tom, als sie selbst noch Fan waren? Die Antworten verblüfften.

Im Clip: Mit diesen Stars will Bill Kaulitz einen Dreier

Anzeige

Anzeige

"Ich war zerrissen!" Bill Kaulitz gesteht seinen ersten Celebrity-Crush

Bill erzählte freimütig im Podcast: "Mein erster Celebrity-Crush - und das meine ich wirklich ernst - ich war zerrissen. Titanic ...". Und zwar emotional zerrissen zwischen den Hauptdarstellern. Bill weiter: "Das war natürlich Leonardo DiCaprio. Aber es war auch Kate Winslet."

Denn, so Kaulitz: "Ich fand beide toll." Er diskutierte im Podcast mit Bruder Tom die legendäre Szene, in der Jack (Leonardo DiCaprio) und Rose (Kate Winslet) im Bauch des Luxus-Liners in einem Auto ihren Gefühlen auch körperlich freien Lauf lassen und die Scheibe ganz doll beschlägt. Da war es nicht nur im Inneren des Autos heiß, sondern auch vor der kaulkitz'schen Mattscheibe, wie Bill Kaulitz gesteht: "Früher konnte ich mich nicht entscheiden. Da hatte ich schon Dreier-Fantasien. Krass, schon so früh ging das los."

Die Erinnerung an damals bringt den 34-Jährigen immer noch in Wallung: "Ich schwitze so, sieht man das?"

Bill Kaulitz und Sex: "Ich passe in keine Schublade"

Bill Kaulitz macht kein Geheimnis aus seiner Sexualität. Schon 2021 erklärte er in einem RTL-Interview: "Ich war verliebt in einen Mann, ich war verliebt in eine Frau. Ich habe das beides gehabt und weiß, wie sich beides anfühlt und wie anders das im Leben immer kommt." Deshalb könne er mit Schubladen-Denken nichts anfangen. Er passe in keine Schublade, sagte er damals, und hätte gern, dass für ihn "eine neue Schublade" erfunden würde. Oder, noch besser: "Wir schaffen einfach alle ab."

Bei seinem zehn Minuten älteren Bruder Tom ist die Sache mit dem ersten Celebrity-Crush einfacher. Bill verrät ein offenes Geheimnis: "Wer das Video von Tom kennt, weiß, es war Heidi Klum", sagt er. Schon als Teenie habe Tom kein Geheimnis daraus gemacht, Heidi Klum gutzufinden.