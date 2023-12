"Promi Big Brother"-Star Yeliz Koc: Sie ist nicht bereit für eine Beziehung mit Yasin!

Sind sie nun ein Paar oder doch nicht? Nachdem "Promi Big Brother"-Gewinnerin Yeliz Koc (30) noch im SAT.1-Studio bei der "Late Night Show" von Yasin Mohamed (32) überaus liebevoll begrüßt wurde, schien es klar: Die beiden sind zusammen! Aber stimmt das? Yelic Koc bezog Stellung.

Eines der meistdiskutierten Themen im "Promi Big Brother"-Container war neben dem alles beherrschenden "Klein-Krieg" die Frage nach dem Beziehungsstatus von Yeliz Koc. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin hatte eingeräumt, dass sie sich mit Yasin Mohamed nach deren gemeinsamer Drehzeit bei "Kampf der Realitystars" sehr gut verstand und dass es da auch mehr gab als nur Händchenhalten. Neudeutsch: Freundschaft plus.

Yeliz reagierte sehr positiv überrascht, als Yasin im PBB-Studio nach dem Finale auf sie wartete: "Was, du bist auch noch da?" Danach tauchten Fotos und Videos auf, die beide sehr vertraut und turtelnd zeigten, zum Beispiel beim Frühstück. Da schien für viele der Status "Beziehung" festzustehen. Bis sich Yeliz Koc jetzt gegenüber "Promiflash" äußerte.

Yeliz Koc: Turteln ja, feste Liebesbeziehung eher nein

Love-Mission incompleted! Die Turteltaube turtelt zwar, aber sie will sich nicht binden: Yeliz Koc will erst mal keine richtig feste Partnerschaft, teilte sie "Promiflash" im Gespräch mit. Darin räumte sie zwar ein, dass sich sie und Yasin faktisch wie "in einer Beziehung" verhielten, sagte dann aber:

Für den offiziellen Schritt, eine ernsthafte Beziehung einzugehen, bin ich noch nicht bereit. Yeliz Koc, Dezember 2023

Yasin Mohamed ist "dankbar und happy" - wegen Yeliz Koc?

Aber Koc machte den Fans und vor allem Yasin Mohamed Mut: "Wenn es weiter so läuft wie aktuell, dann ist er vielleicht bald mein neuer Partner", deutete sie gegenüber "Promiflash" an.

Nach dem Finale postete Yeliz Koc bei Instagram 14 Storys, in denen sie sich per Video bei ihren Fans ("Ich habe die beste Community!"), ihrer Familie und vor allem Schwester Filiz sowie den Mit-Kandidaten im Container und der PBB-Produktion bedankte. Yasin war nicht Thema.

In den Storys, die Mohamed postete, darunter eine Fragerunde, kam Yeliz dagegen mehrfach direkt oder indirekt zur Sprache. Auf Anfrage eines Fans bestätigte Mohamed, dass er gerade ziemlich glücklich sei. Wörtlich schrieb er: "Unfassbar dankbar und happy! Kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so gut gefühlt habe." Da dürfte auch Yeliz Koc ihren Anteil daran haben.