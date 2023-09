"Putz erneuern": Micaela Schäfer plant neue Beauty-OPs

Mehr als zehn Beauty-Eingriffe hat Micaela Schäfer schon hinter sich. Doch das Erotik-Model hat noch immer nicht genug, wie es jetzt offenbarte. Nur eine Person scheint Micaela an weiteren Operationen zu hindern.

Sieh dir im Video Micaelas Body in voller Pracht an

Erotik-Star Micaela Schäfer will "den Putz ein bisschen erneuern". Dabei bezieht sie sich aber nicht etwa auf ihr Eigenheim, sondern vielmehr auf ihren Körper. Das Model, das am 1. November 40 Jahre alt wird, sagte zu RTL:

Es ist Halbzeit im Leben, also kann man da ruhig nochmal den einen Dachziegel, den Putz ein bisschen erneuern. Micaela Schäfer, , RTL

Micaela Schäfer: Ihr Freund hält sie ab

Sie wolle es "ganz vielen Victoria's Secret-Models" gleichtun und Wangenfett entfernen lassen, um "etwas slawischer" zu wirken. Micaela, die brasilianische Wurzeln hat, plant auch noch weitere Beauty-Operationen. "Ich lass nochmal ein bisschen mein Kinn machen", führte sie weiter aus. Und:

[Eine] dritte Brust ist natürlich immer noch ein Thema. Micaela Schäfer, , RTL

Wenn da nur nicht ihr Liebster was dagegen hätte. "Mein Freund spielt da noch nicht so ganz mit", erzählte Micaela, die seit rund 4,5 Jahren mit Gastronom Adriano Hess liiert ist.

Ihr Freund Adriano Hess unterstützt Micaela Schäfer in puncto dritte Brust nicht. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Gerald Matzka

Der kann sich mit dem Gedanken nicht so anfreunden. Aber ich bin eine verrückte Nudel und da wird noch einiges kommen. Micaela Schäfer, , RTL

Micaela Schäfer: So viel kosten ihre OPs

Micaela hatte 2022 bei "Promi Big Brother" verraten, sich insgesamt 13 Mal unters Messer gelegt zu haben – exklusive Unterspritzungen im Gesicht. Die Rede war von fünfmal die Brust, einmal der Bauch, dreimal die Nase, einmal das Kinn, einmal die Augen und zweimal der Po. Das alles kostete die 39-Jährige nach eigenen Angaben 80.000 Euro. Fortsetzung folgt ...

Micaela Schäfer: Private Einblicke sind selten

So offen, wie sie über ihren Körper spricht, so wenig zeigt Micaela aus ihrem Privatleben. Bilder, die sie beispielsweise am 24. September auf Instagram postete, sind eine Seltenheit.